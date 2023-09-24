«Срочно все в опята!»: белорусы показали, какие грибы «поперли» на выходных

«Срочно все в опята!»: белорусы показали, какие грибы «поперли» на выходных1
- 24.09.2023, 11:00
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В некоторых местах у даров природы появились необычные «охранники».
«Срочно все в опята!» — сообщение с таким призывом появилось в одном из белорусских чатов в субботу 23 сентября. Кажется, эти грибы уже во многих районах действительно можно собирать ведрами. Более того, судя по фотографиям в соцсетях, в некоторых лесах активно повылазили подосиновики и подберезовики, пишет telegraf.news.
Сколько же корзинок брать с собой на выходных 23-24 сентября (и не только)?
«Срочно все в опята»
Богатый урожай опят белорусы насобирали в нескольких районах — Минском, Смолевичском, Вилейском, Дзержинском, Чашницком, Столбцовском, Полоцком, Слуцком, а также где-то в Гомельской области.
Человек, который «срочно» позвал всех в опята, показал, что насобирал за Острошицами (Логойский район) 23 сентября:
«Аааа, это сумасшествие, столько опяток!!! Утром сбор перед работой, Смолевичи», — написала одна из участниц группы «Грибы: Грибные войска Беларуси» 22 сентября и поделилась фотографими:
А вот фото из Минского района:
А в Гомельской области опята еще «только пошли»:
А вот Дзержинском их хоть «косой коси, ооооочень много опят, которые под нож не попали из-за ооооочень маленьких размеров»:
«Посетил пень с опятами, который оставил в четверг. Как оказалось вокруг этого пня уже и все остальные в радиусе 20 метров покрылись опятами. В общем собрал во все емкости, которые у меня был», — рассказал житель Полоцкого района 23 сентября.
Полоцкий район
И в Столбцовском районе встречаются опята:
А вот фото из Чашницкого:
В Слуцком районе тоже красота:
Какие еще грибы и где «прут»?
В Столбцовском районе «грибной сентябрь этого года бьет рекорды в некоторых местностях»
«Подберезовики и подосиновики прут и сразу огромными семьями. Белые грибы замечены тоже,но локально и по одиночке или парами-но их еще нужно поискать. Червивость белых достигает 90%», — рассказал местный житель:
А вот каких красавцев насобирали в Мозырском районе:
«23 сентября, Логойский район, за 3ч в 3 ножа»:
Тем временем в Каменецком районе Брестской области поделились, что не нашли «ни одного белого». «Зато то по красным отвел душу!)))» — похвалился грибник.
В Витебске тоже нашли «красненьких».
А где-то в Витебской области пошли рыжики:
«Солигорский район, грибов много, грибников еще больше )))» — рассказал еще один белорус:
«Столбцовский район ,за 2 часа»:
«Витебская область, Бешенковичи»:
«Тьма змей»
Некоторые пользователи соцсетей предостерегли от змей.
«Витебск. Змей тьма, на каждом шагу. Очень сухо. Ждем дождь», — рассказал один из грибников.
В Стобцовском районе тоже «ооооочень много змей». Один из грибников увидел «5 штук за 2 час».