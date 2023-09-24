«Срочно все в опята!»: белорусы показали, какие грибы «поперли» на выходных 1 24.09.2023, 11:00

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В некоторых местах у даров природы появились необычные «охранники».

«Срочно все в опята!» — сообщение с таким призывом появилось в одном из белорусских чатов в субботу 23 сентября. Кажется, эти грибы уже во многих районах действительно можно собирать ведрами. Более того, судя по фотографиям в соцсетях, в некоторых лесах активно повылазили подосиновики и подберезовики, пишет telegraf.news.

Сколько же корзинок брать с собой на выходных 23-24 сентября (и не только)?

«Срочно все в опята»

Богатый урожай опят белорусы насобирали в нескольких районах — Минском, Смолевичском, Вилейском, Дзержинском, Чашницком, Столбцовском, Полоцком, Слуцком, а также где-то в Гомельской области.

Человек, который «срочно» позвал всех в опята, показал, что насобирал за Острошицами (Логойский район) 23 сентября:

«Аааа, это сумасшествие, столько опяток!!! Утром сбор перед работой, Смолевичи», — написала одна из участниц группы «Грибы: Грибные войска Беларуси» 22 сентября и поделилась фотографими:

А вот фото из Минского района:

А в Гомельской области опята еще «только пошли»:

А вот Дзержинском их хоть «косой коси, ооооочень много опят, которые под нож не попали из-за ооооочень маленьких размеров»:

«Посетил пень с опятами, который оставил в четверг. Как оказалось вокруг этого пня уже и все остальные в радиусе 20 метров покрылись опятами. В общем собрал во все емкости, которые у меня был», — рассказал житель Полоцкого района 23 сентября.

Полоцкий район

И в Столбцовском районе встречаются опята:

А вот фото из Чашницкого:

В Слуцком районе тоже красота:

Какие еще грибы и где «прут»?

В Столбцовском районе «грибной сентябрь этого года бьет рекорды в некоторых местностях»

«Подберезовики и подосиновики прут и сразу огромными семьями. Белые грибы замечены тоже,но локально и по одиночке или парами-но их еще нужно поискать. Червивость белых достигает 90%», — рассказал местный житель:

А вот каких красавцев насобирали в Мозырском районе:

«23 сентября, Логойский район, за 3ч в 3 ножа»:

Тем временем в Каменецком районе Брестской области поделились, что не нашли «ни одного белого». «Зато то по красным отвел душу!)))» — похвалился грибник.

В Витебске тоже нашли «красненьких».

А где-то в Витебской области пошли рыжики:

«Солигорский район, грибов много, грибников еще больше )))» — рассказал еще один белорус:

«Столбцовский район ,за 2 часа»:

«Витебская область, Бешенковичи»:

«Тьма змей»

Некоторые пользователи соцсетей предостерегли от змей.

«Витебск. Змей тьма, на каждом шагу. Очень сухо. Ждем дождь», — рассказал один из грибников.

В Стобцовском районе тоже «ооооочень много змей». Один из грибников увидел «5 штук за 2 час».

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