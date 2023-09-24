Мединский струхнул Александр Невзоров

24.09.2023, 11:17

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В Кремле не стали защищать баснописца от гнева горцев.

Как только народы Кавказа ознакомились с новым учебником «истории», его автор познал холодную сталь горского «кынжала».

Тот пока вошел «нэ глубоко, но обыдно».

Горцы, впрочем, пообещали ввести кинжал поглубже и начать его проворачивать.

Им не понравилось глупое вранье о депортации их народов.

Мединскому (автору) стало больно и страшно. Он попытался допищаться до Кремля и первого лица. Но лицо зевнуло, на страдания своего баснописца сплюнуло и защищать его не стало.

Мединский струхнул.

В результате дрожащий дурачок сейчас лично изымает «учебники» из школ и божится переписать историю так, чтобы «все были довольны».

Александр Невзоров, t.me

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