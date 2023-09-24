На продажу выставили знаменитое авто Бритни Спирс 1 24.09.2023, 11:24

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Mercedes-Benz стал героем светской хроники.

В США на продажу выставлен кабриолет Mercedes-Benz CLK350 2006 года. За обычное с виду авто просят приличную сумму в 70 000 долларов, ведь ранее этот автомобиль принадлежал Бритни Спирс. О машине рассказали на сайте музея Volo в Иллинойса, где он сейчас демонстрируется.

Бритни Спирс решила купить Mercedes CLK350 в 2007 году. У поп-дивы тогда начался сложный период жизни – звезда боролась с наркозависимостью, а также начала бракоразводный процесс с мужем Кевином Федерлайном.

За Бритни Спирс постоянно охотились папарацци, поэтому ее Mercedes CLK стал героем светской хроники. На нем певица неоднократно нарушала ПДД – проезжала на красный свет, превышала скорость и перевозила ребенка без детского кресла. Однажды Бритни Спирс даже попала в небольшое ДТП на парковке – инцидент был запечатлен на видео.

В 2008 году Бритни Спирс госпитализировали и позже суд назначил опеку над ней. Она перестала водить Mercedes CLK, а три года спустя его выкупил музей Volo в штате Иллинойс. Теперь машине решили найти нового владельца.

Кабриолет Mercedes CLK350 оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 272 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Его салон отделан кожей и деревом, а оснащение включает климат-контроль, электропакет и навигацию. Пробег авто составляет немногим менее 40 000 км.

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