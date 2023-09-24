Спикер российской Думы Володин угодил в скандал в Монголии 24.09.2023, 11:39

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Его поступок возмутил жителей страны.

В монгольских соцсетях разразился громкий скандал, связанный с поступком спикера российской Думы Вячеслава Володина во время визита в Монголию.

На официальной церемонии встречи российской делегации у здания местного Кабинета министров, Володин не поклонился монументу Чингисхана.

На опубликованной фотографии видно, как председатель монгольского парламента Занданшатар низко поклонился Чингисхану, а рядом стоящий Володин - демонстративно нет.

В Сети пишут, что даже Папа Римский встал с инвалидной коляски, чтобы отдать дань и поклониться.

Новый громкий скандал вокруг действий российских политиков за рубежом вновь обратил внимание на низкий уровень российской внешней политики и дипломатии, который находится в «коматозном состоянии».

Об этом пишет российский политический блогер Анатолий Несмиян.

«Жрать водку и плясать калинку - это пожалуйста, а организовать поездку официальной делегации - уже нет. Не в состоянии. Есть такая штука, как протокол, где согласовываются все тонкие моменты. И кланяться или не кланяться статуе Чингисхана, нужно было решать на этапе выработки протокола встречи. Ни одна принимающая сторона в здравом уме не станет подставлять гостя под щекотливую ситуацию. Всегда все можно решить без эксцессов и будущих скандалов», - пишет он.

«Но служба протокола (России - ред.) похмелялась и плясала. Ей было не до пустяков. Отсюда и внезапная неловкость. Увы, но дичайший непрофессионализм во всем - это уже визитная карточка современной России», - подчеркнул эксперт.

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