«Ну и воронка, двигатель вылетел»: новейший российский танк Т-90М «Прорыв» испепелен под Бахмутом 24.09.2023, 11:57

Видеофакт.

Под Бамутом ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М «Прорыв» стоимостью $4,5 млн.

При ударе боевую машину россиян разорвало на части.

Военные сняли на видео последствия удара, передает dialog.ua.

Судя по кадрам, при ударе от российского танка остались куски обгоревшего черного металла и огромная воронка. Если внутри в момент прилета находился экипаж, выжить шансов на было.

«Ну и воронка. Я даже не знаю, чем его должно было ударить вот так… Аж двигатель вылетел», - отметил военный за кадром.

Судя по масштабам разрушений, при ударе сдетонировал боекомплект боевой машины, в результате чего ее разорвало изнутри.

Для российских танков это стандартная ситуация. Их конструкция такова, что выживаемость экипажа крайне низкая.

Об этом пишет известный украинский военкор, журналист Юрий Бутусов. «Вот что происходит, если размещать снаряды в боевом отделении. Вот поэтому в танках Leopard 2, Challenger 2, Abrams конструкторы хранят снаряды в отдельном забашенном отсеке. А в «Прорыве», также как и в советских танках, снаряды размещаются вместе с экипажем», - написал он.

Отметим, что, по данным независимого ресурса Oryx, в большой войне против Украины РФ уже потеряла не менее 41 танка Т-90М «Прорыв». Это те танки, уничтожение которых было верифицировано кадрами. Вероятно, реальное число потерь больше.

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