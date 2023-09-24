Супруги из Бобруйска варили мефедрон недалеко от Москвы 24.09.2023, 12:01

Полиция изъяла килограммы готового вещества.

Во Владимирской области России задержали супругов из Бобруйска. Они варили на даче наркотик мефедрон, сообщает телеграм-канал SHOT. Полиция изъяла килограммы готового вещества.

Нарколабораторию накрыли в садовом товариществе Александровского района — это примерно в 100 километрах от Москвы. Там в нескольких сараях хранились около 200 канистр с реактивами для изготовления мефедрона.

«Выяснилось, что во все тяжкие пустились 38-летний Олег Ш. и его жена Кристина. Оба они прописаны в Бобруйске», — пишет SHOT.

С участка полицейские вывезли три контейнера с готовыми наркотиками. Итого изъято почти 18 килограммов мефедрона.

Пока в отношении супругов составили административный протокол по статье «Потребление наркотических веществ, совершенное иностранным гражданином». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и сбыте наркотиков.

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