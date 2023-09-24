СМИ: Водитель Путина умер прямо за рулем служебного авто 13 24.09.2023, 12:11

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Сердце пожилого шофера не выдержало такой работы.

Источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил о ЧП в транспортном цехе Управделами президента РФ.

Накануне в центре Москвы прямо за рулем служебной машины скончался один из водителей президентской автобазы.

Тело 69-летнего уроженца Саратовской области Анатолия Сергеева нашли в БМВ, припаркованном на стоянке перед гостиницей Метрополь.

Очевидно, шофер ожидал начальство – в этом месте обычно отстаиваются автомобили, закрепленные за чиновниками из путинской администрации.

Машина, где нашли мертвого водителя, возила начальницу службы протокола президента Владимира Путина Светлану Евсееву.

Предварительно, медики назвали причиной смерти сердечную недостаточность, проще говоря, сердце пожилого шофера не выдержало такой работы.

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