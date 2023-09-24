«Одна из резиденций обязательно станет музеем убогости лукашизма» 3 24.09.2023, 12:19

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Политолог прокомментировал ложь диктатора о новом дворце.

На днях стало известно, что реконструируемое четырхэтажное здание в Минске по адресу Красноармейская, 15 – это новая резиденция Александра Лукашенко. Диктатор сделал странное заявление, опровергая эту информацию.

«Сделали реабилитацию на первом этаже. На верхнем этаже поручил все благотворительные фонды, которые мы закрыли (собачек лечили, кошек и так далее), собрать под одной крышей», – сказал Лукашенко.

Политолог Анатолий Котов в комментарии UDF отметил, что новая резиденция могла потребоваться Лукашенко не по рациональным причинам.

«А зачем Лукашенко несколько десятков предыдущих резиденций? Потому что хочется, есть возможность и нет ответственности. С точки зрения функциональной или какой-то другой необходимости, смысла в еще одной резиденции нет. Хотя судя по планам получился в первую очередь роскошный спа-салон для одного человека. А во вторую очередь резиденция. Такая эксклюзивная база отдыха в центре города», – сказал Котов.

Он добавил:

«Есть теория, что резиденция понадобилась потому что все же впереди политический транзит и так или иначе в какой-то момент появится «председатель всебелорусского собрания». Глава ВНС и «президент» – это будут разные люди, поэтому нужны еще резиденции, чтобы никого «не пришлось выселять» из существующих. Но судя по стилю интерьеров это всего лишь еще одна дорогая игрушка».

Для чего все-таки могут использовать здание по улице Красноармейской?

«Для того, чем оно и является. Спа-салон. Больше отдыхать, меньше работать. Принимать дорогих гостей в неформальной обстановке. Говорить о том, что это рабочая резиденция, после публикации схем и интерьеров здания всерьез не приходится. База отдыха, в процессе которого можно и небольшое время посвятить делам. Непонятна судьба парка – с учетом зацикленности на вопросах безопасности сложно представить, что там можно будет встретить знакомый силуэт обладателя сиплого голоса. Или жителям окрестных домов будет очень некомфортно во время таких прогулок», – считает Котов.

А как же опровержение из уст Лукашенко?

«Это сложно всерьез воспринимать и анализировать. Зачем совмещать реабилитацию и благотворительную деятельность? И как можно разместить где-то закрытые, а на самом деле ликвидированные организации? Там будет осуществляться какая-то деятельность, которой нужна «оружейная комната»? Это одна из самых нелепых попыток оправдаться за свой собственный спа-салон в центре города. Непродуманная, детская и насквозь лживая», – полагает Котов.

Вместе с тем, политолог констатировал: информация об очередном преступлении режима, в том числе новой резиденции, уже не вызывает большого эффекта.

«Все прекрасно понимают, в какой стране живут. Ученикам и студентам – распределение. Работникам – все более жесткие условия контракту. Бизнесу – новые поборы. Опричникам – новые полномочия. Самому главному – новый дворец и дорогой ершик с душем впечатлений. Это все то, что изначально скрывалось под маской «народного президента», но стало слишком очевидным и банальным. В Беларуси стабильность только в нескольких вещах: в безответственности и наглости узурпаторов и в их такой же стабильно красно-зеленой безвкусице. Когда-нибудь одна из резиденций обязательно станет музеем убогой жестокости лукашизма», – считает Котов.

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