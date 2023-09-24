«Самые гениальные решения рождаются в очереди на обед» 1 24.09.2023, 12:31

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Белорусские программисты не хотят возвращаться с удаленной работы в офис.

ИТ-компании продолжают загонять сотрудников в офисы. А те — противостоять работодателям, пишет devby.io.

«Facebook же загнал своих работников в офис, а чем мы хуже?»

— Месяц назад уволился из компании (продуктовая с офисами в Грузии, Польше и Украине, в штате около 150 человек) из-за того, что сотрудников стали возвращать в офис.

На одном из онлайн-митов эйчар в одном предложении рассказала, что они уже попрощались с несколькими людьми, кто не согласился с новыми правилами. А дальше завела «старые песни» о пользе живого общения и как компания высоко ценит своих работников.

Но на самом деле компания стала активнее набирать новых сотрудников, чтобы заменить старых — потому что тех, кто не готов вернуться с удаленки, увольняют без компромиссов.

— Facebook же загнал своих работников в офис, а чем мы хуже? — знаменитый тейк среди менеджеров популярен и у нас.

Я уволился спустя пару недель после того, как всех обязали работать из офиса, — и без проблем нашел новую работу. Неделю уже как на новом месте.

Работать удаленно и удобнее, и комфортнее. Скажу честно: в среднем программисты эффективно работают по 4 часа в день. Дома можно отработать это время — и пойти по своим делам. В офисе будет так: ты отработаешь те же 4 часа, а еще 4 будешь пить кофе, болтать с коллегами, зависать на YouTube.

По мне, все эти игры в гибрид и офис онли — лишь желание работодателя иметь контроль над работниками: «А вдруг они сидят на нескольких работах?»

«Выходя в туалет, сотрудники прикладывают карточки — и рабочее время останавливается»

— Мой работодатель ушел из Беларуси, а я осталась. Сейчас я фрилансер. Зарабатываю меньше, чем раньше. Но предложения с обязательным условием работать из офиса («с дружным коллективом и с печеньками») отклоняю.

Дружба и печеньки — это замечательно, но удаленка мне милее. Объясню, почему. У меня есть своя семья. Мой день начинается в 6.00 утра: приготовить завтрак, собрать и развести малышню в школу и в сад, на обратном пути заехать в магазин, вернуться и немного прибраться в квартире, закинуть вещи в стиралку, посуду — в посудомойку, овощи — в мультиварку, ну и далее по списку…

Работаю я быстро и без отвлечений — с 9:00 до 12:00. Затем иду на новый круг: старшую из школы забрать, накормить, посадить за уроки… С 14:00 до 17:00 — мое рабочее время. А потом опять все внимание семье: забрать младшую из сада, отвезти на кружки старшую. Если об этом позаботится муж, тогда с меня ужин и другие домашние заботы.

Снова вернуться к работе я могу с 21:00 и до 23:00, но так бывает нечасто — и вообще я стараюсь укладываться в 6 рабочих часов в день. Иногда, если нужно, я могу встать в 5:00 и работать до 7:00.

Кто-то скажет, что вакансии с удаленкой есть — надо только поискать. Наверное, я ищу плохо, или просто не везет.

Вот недавно проходила собеседование в одну компанию. Когда перешли к вопросам, которые есть у меня, выяснилось, что в компании не приветствуют опоздания — приходить нужно к определенному времени, отбивая его карточкой.

Спускаясь вниз покурить или выходя в туалет, сотрудники снова прикладывают карточки — и их рабочее время останавливается. Уходить, пока не высидел в офисе ровно 8 часов, не желательно (чем это чревато, я у эйчара не спросила, потому что уже понимала, что не буду работать в той компании).

Если нужно отпроситься, например, чтобы забрать внезапно заболевшего ребенка из садика — «пожалуйста, тебе никто не откажет», но это время придется отработать. Поработать из дома, если дети вдруг заболели — «да, можно в виде исключения». «Но вы этим не злоупотребляйте!» — сказали мне.

Так что мой вариант — или полная удаленка, или фриланс. А из офиса пусть Маск, Цукерберг и другие товарищи работают, если им так хочется.

«Самые гениальные решения рождаются в очереди на обед»

И все же не кнутом единым. Некоторые компании заманивают своих работников пряником — например, бесплатными завтраками, обедами и ужинами.

Так завтраки и ужины появились в минском офисе Lesta. Но не просто так. Как рассказал один из сотрудников, это бесплатное приложение к «жесткому графику» работы в компании.

Lesta подтверждает, что в компании закреплен 9-часовой рабочий день в офисе (с обедом) + есть опция бесплатных приемов пищи.

— Удаленная и распределения работа значительно снижает эффективность труда и взаимодействия. Теряется та самая магия, которая позволяет создавать невероятные вещи и добиваться сверх результатов. Самые гениальные решения и идеи рождаются на чашечкой кофе или чая, в очереди на обед, за обеденным столом, на перекуса. Отказываясь от удаленки и свободных графиков, мы преследуем цель повышения эффективности (ожидаем до 25% роста эффективности и производительности). К слову даже 1 час разницы (ожидания и рассинхрона) это колоссально дорого и огромные потери для компании (группы компаний), — отметили в Lesta.

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