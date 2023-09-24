Крымский слоеный пирог 2 Александр Коваленко

24.09.2023, 12:37

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Запущен сценарий полной аннигиляции оккупантов.

Некоторое время назад, рассматривая возводимые во временно оккупированном Крыму фортификационные сооружения и линии обороны, я решил рассмотреть их в контексте имеющихся средств поражения у СОУ и глубины эффективного огневого воздействия на оккупантов в Крыму, в случае их обороны.

В результате у меня получился слоеный пирог с 40-километровой зоной применения ствольной артиллерии, 80-километровой зоной РСЗО, 120/150 – километровой при перспективе поставки средств поражения соответствующей дальности.

При этом, такой слоеный пирог будет жизнеспособен только при реализации сценария по освобождению острова Змеиный, адаптированного для большей территории Крыма. Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов.

Основная задача СОУ для старта активной фазы данного сценария – это выход к административной границе полуострова. После этого начнется формирование ударно-огневого потенциала для выполнения задач по уничтожению всех военных объектов и военной инфраструктуры на полуострове.

Фактически, СОУ могли бы обеспечить 4 зоны поражения, с учетом имеющихся и перспективных средств поражения и этих зон вполне хватало бы, чтобы заставить РОВ тотально ужаться в южной локации, оголив, ну или хотя бы ослабив север и центр полуострова.

Заранее отмечу, что зоны поражения указывались с учетом обязательного буфера безопасности для средств поражения до 20 км и без учета специфики выстрелов, с усредненным значением по дальности. То есть, условно до +20-30% по дальности к указанным значениям.

В свою очередь, важным моментом было восстановление полного контроля над Азовским морем и нанесение несопоставимых с функционированием повреждений единственной логистической артерии соединяющей материковую Россию и полуостров – Крымский мост.

Сохранение паромного сообщения возможно только в гражданских целях, а вот в случае его использования для обеспечения полуострова силами и средствами РОВ, таки паромы должны уничтожаться, в море, либо в портах, ведь во время перевозки войск они могут и будут прикрываться гражданскими.

Таким образом, контингент РОВ на полуострове окажется в изоляции и ежедневно будет нести потери, восстановление которых не будет возможным. То есть, ежедневный минус, который приведет через некоторое время к полной потере боеспособности подразделений РОВ в Крыму.

Но, что стало происходить в последнее время? В последнее время по полуострову стали прилетать средства, от которых не скрыться. Их практически не могут перехватить российские средства ПВО и даже южная полоса полуострова не является оккупантов безопасной уже сейчас. Не завтра, не через месяц или три, а стала ею таковой еще «позавчера».

Такие возможности в значительно степени разгружают возможности СОУ по созданию максимально эффективной зоны поражения во ВО Крыму. И сколько бы оккупанты не сосредоточили личного состава на полуострове, после бегства с материкового юга, сто тысяч или даже сто пятьдесят тысяч, это количество будет неважным. Ведь в Крыму эта масса будет в еще более ужасных условиях нежели на правом берегу Херсонской области. Не в разы, а на порядок.

Это лишь один из сценариев, который наиболее отчетливо видится мне, но при этом, на столе в Генштабе ВСУ, более чем уверен, подобных сценариев несколько и некоторые из них куда более неожиданные, чем данный шаблонный набросок более масштабной операции, нежели была на острове Змеиный или правом берегу Херсонщины.

Александр Коваленко, t.me

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