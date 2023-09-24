Зачем нужно осенью рассыпать в доме корицу? 1 24.09.2023, 12:46

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Это избавит от неожиданного сюрприза.

Когда наступают холодные дни, многим хочется накрыться одеялом и лежать на диване весь день. То же самое касается и насекомых, которые ищут теплое местечко, чтобы переждать зиму. Поэтому они стремятся любыми способами пробраться в наши дома, пишет telegraf.news.

Предотвратить это может отличное домашнее средство — корица. Где ее лучше разложить?

Неожиданных посетителей, особенно летающих и многолапых, не любит практически никто. И если многих людей не беспокоит присутствие одного-двух пауков, то целая армия муравьев, мух, комаров или различных жуков вряд ли внушает оптимизм. Существует множество способов борьбы с ними, но не всегда они оказываются хорошими.

Да, в магазинах можно приобрести различные средства, предназначенные для борьбы с насекомыми. В основном это спреи или яды, некоторые из которых раздражают дыхательные пути. Кроме того, такие средства могут найти и съесть домашние животные или маленькие дети.

Поэтому, безусловно, стоит остановиться на менее инвазивных методах, которые не будут токсичны для домочадцев и отгонят незваных гостей.

Для этой цели прекрасно подходит корица, которая обладает репеллентными свойствами. Многие насекомые, пауки и другие существа, считающиеся вредителями, не переносят резкого запаха этой пряности. Поэтому стоит наносить ее на стратегически важные участки.

Рассыпьте (или разложите) немного корицы в углах, где чаще всего можно встретить насекомых и других незваных гостей. Также стоит подумать о порогах, оконных рамах и подоконниках.

Другой вариант — использовать масло корицы, которое вообще не будет заметно. Для этого необходимо смешать масло с водой в соотношении 1:10 и нанести эту смесь на указанное место, например, с помощью тряпки или пульверизатора.

Это простой способ отпугивания нежелательных насекомых и пауков без необходимости вдыхать токсичные испарения.

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