«Сокрушительный удар»: российский топ-пропагандист запаниковал из-за нового успеха ВСУ 24.09.2023, 13:03

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У кремлевсих идеологов появились нехорошие догадки.

В пятницу, 22 сентября, точным попаданием нескольких украинских крылатых ракет был уничтожен штаб российского Черноморского флота в Севастополе.

Даже некоторые российские пропагандисты уже стали догадываться, что никакого плана на войну с Украиной у Кремля нет.

Известный пропагандист Сергей Мардан после ударов по Севастополю сильно разволновался.

По его словам, то, что год назад казалось просто катастрофой, теперь - норма. ВСУ выносят российскую армию и ее командование в Крыму крылатыми ракетами, местное ПВО сильно ослаблено.

Об этом в своем YouTube-канале заявил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, отмечая резкое ослабление РФ и истерическую реакцию российских пропагандистов.

Еще недавно российские власти устами Путина утверждали, что Крым надежно защищен ПВО, однако теперь ВСУ громят Z-военных в центре Севастополя.

Более того, Мардан боится, что война может разорить Крым и превратить полуостров в зону войны, а значит, нанести тяжелое поражение России, поскольку там, где «идет война, заканчивается экономическая жизнь и распадается общество, возникают беженцы, люди уходят».

Выходит, что Россия, начав открытую агрессию против Украины в 2022 году, тем самым подставила Крым и обрекла его на разорение и упадок, ведь после 2014 года, когда РФ Крым аннексировала, Украина никаких боевых действий за Крым не вела, не было никаких ударов по полуострову.

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