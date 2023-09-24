Андрей Пионтковский: Запад выбрал стратегию победы 24.09.2023, 13:11

Окружение Путина и Китай получили серьезный сигнал.

Знаковый американский политолог Андрей Пионтковский высказал мнение о том, что никаких перспектив для власти Путина нет, Украину будут поддерживать и сейчас не существует надежды на усталость Запада или на приход каких-либо республиканских «Трампов»

Такое мнение он высказал в эфире «Эспрессо».

«Всем игрокам нужно осмыслить очень серьезный поворот внутри американской администрации. И это, конечно, осмыслит и Китай, все больше, это осмыслит все окружение Путина. Потому что вся надежда Путина была до последнего дня на то, что Запад устанет от Украины, придет еще какой-то Трамп или кто-то еще и республиканцы будут голосовать против бюджета. Сейчас понятно, что ничего такого нет, Запад сконцентрировался, Запад выбрал стратегию победы», - подчеркнул политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что очень большие изменения происходят в Республиканской партии. Был интересный опрос среди республиканских кандидатов и избирателей. Каждому республиканскому кандидату ставился вопрос: как он выступит на выборах один на один против Байдена? И оказалось, что лучший результат у Никки Гейли. Это прекрасная женщина, наиболее последовательно поддерживающая Украину среди республиканцев. Она выигрывает у Байдена 6%. То есть республиканцы поняли, что есть отличный путь победить на выборах не только президентских, но и в конгресс, атакуя Байдена за недостаточную поддержку Украины.

«Этот поворот внутри администрации Байдена определяется двумя факторами. Во-первых, тем поражением, моральной капитуляцией группы Бернса и Салливана после разоблачения их тайных переговоров в Москве. А второй – реальная угроза для дедушки Байдена, который будет атаковать республиканец или республиканка Никки Гейли, которая достаточно последовательно поддерживает Украину. И это также является причиной усиления этой риторики. Поэтому здесь никаких перспектив для власти Путина нет. Это очень серьезная информация для путинского оцепления», - отметил Пионтковский.

Публицист добавил, что надежда на усталость Запада, на приход каких-либо республиканских «Трампов» – такой надежды сейчас не существует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».