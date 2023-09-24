«Необъяснимый момент: деньги на банковской карте всегда тратятся быстрее, чем наличные» 2 24.09.2023, 13:20

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Белорусы поделились секретами по экономии финансов.

Одни люди придерживаются принципа «зарабатывать больше и ни в чем себе не отказывать», а другие стараются экономить, чтобы сохранить деньги для подушки безопасности и крупных покупок.

Белорусы поделились с MyFin.by действующими лайфхаками, которые помогают экономить деньги, а независимая финансовая консультантка Елена Максимович дала экспертные советы по распоряжению денежными средствами.

Татьяна (46), главная специалистка по кадрам: бесплатные секции для детей и диспансеризация в поликлинике

– Я самостоятельно воспитываю двух сыновей, поэтому экономия для меня очень важна. Например, мои сыновья всегда при деле и ходят на секции: один занимается дзюдо в СДЮШОР, второй посещает кружок «Юный железнодорожник». Причем эти занятия проводятся абсолютно бесплатно.

Я забочусь о своем здоровье, и для этого мне не нужно посещать дорогостоящие частные центры. Раз в год в поликлинике по месту жительства можно проходить полную диспансеризацию (анализы и УЗИ).

Мне удается закрывать многие потребности, не потратив ни копейки из семейного бюджета.

Слежу и за своей внешностью. Регулярно выступаю в качестве модели в Академии красоты: маникюр, педикюр, стрижка. Там же делают современные прически и сыновьям. И все это абсолютно бесплатно. Правда, придется подстроиться под время, на которое приглашают.

Все школьные принадлежности (дневники, тетради, учебники) я приобретаю на ночной книжной ярмарке. Цены там примерно в два раза ниже. И не забываю про отдых: всегда выбираю раннее бронирование с рассрочкой. Таким образом выходит значительно дешевле, чем покупка тура в сезон.

Александр (50), администратор сайтов: учет доходов и расходов, покупки на акциях и со скидками

– В 2012 году я начал вести Excel-таблицу, в которую добавляю все свои расходы и доходы. Это дает возможность определить, на какие позиции тратится больше всего денег. Также это помогает планировать личный бюджет – я заранее могу подсчитать, сколько примерно потрачу в месяц. Такой подход не доставляет неудобств, за 11 лет я уже привык не забывать вносить данные.

Конечно же, как и многие, я слежу за акциями. На это не приходится тратить много времени, так как в одном приложении собраны все скидочные буклеты. Я смотрю товары, которые в скором времени закончатся дома (кофе, крупы, макароны и т.д), и выбираю по наиболее дешевым ценам среди магазинов, расположенных недалеко от дома.

Отдельно стоит отметить, что у меня большое количество банковских карт, в том числе с кешбэком.

Благодаря этому я уже давно выучил, в каком магазине стоит расплачиваться конкретной картой. В месяц благодаря этому возвращается около 10 рублей.

Иван (32), научный сотрудник: поход в магазин со списком и покупка одежды в несезон

– Важное правило, которое стараемся соблюдать с женой, – это поход в магазин со списком. Когда четко определяешь, какие продукты необходимы, меньше шансов потратиться на ненужные товары. Таким образом мы смогли значительно сократить расходы, заранее прописывая меню и необходимые продукты.

Одежду мы покупаем в несезон. Например, зимнее пальто и ботинки – летом, а зимой можно на распродажах за копейки приобрести вещи для летнего гардероба (экономия – более 50% от первоначальной цены). Приобретаем обычно в магазинах массмаркета, поэтому акции действуют довольно часто.

Еще необъяснимый момент – деньги на банковской карте тратятся быстрее, чем наличные.

Поэтому с женой оставляем на ней теперь небольшие суммы. Так проще следить за семейным бюджетом, чтобы случайно не потратить лишнее.

8 советов эксперта

Елена Максимович

независимый финансовый консультант

1. Не берите кредиты и не используйте кредитные карты

Кредиты – это финансовая зависимость, от которой лучше избавиться. На первый взгляд может показаться, что они спасают бюджет от непредвиденных ситуаций или покупок, которые необходимо совершить здесь и сейчас. Но, когда человек берет кредит, он загоняет себя в еще большее безденежье. Кредит – это иллюзия того, что есть финансовые средства.

Перед тем как его брать, необходимо посчитать, какая сумма переплаты будет в итоге. Результат может очень удивить. Во многих ситуациях отложить денежные средства выйдет намного дешевле. Кредитные карты – это еще одно зло, которое создает иллюзорное представление, что вы владелец этих денег. Помните, что однажды эти средства придется вернуть.

Если приобретаете жилье за счет кредитных денег, то ситуация немного другая. Если посчитать, то, вероятнее всего, ежемесячный платеж по кредиту будет незначительно выше того, что необходимо платить за аренду жилья. И, конечно же, лучше отдавать деньги за собственные метры, чем за чужую квартиру.

2. Переводите часть зарплаты на отдельный счет

От дохода необходимо откладывать минимум 10%. Главная ошибка заключается в том, что люди не перечисляют данные деньги на отдельный счет. В череде расходов можно легко залезть в эти отложенные средства (наличные или на основной карте). Поэтому переводить их стоит на отдельный счет. Тогда вы можете наглядно видеть, сколько денег копится на нем, да и будет сложнее потратить их на текущие расходы. В одной копилке они обезличены, поэтому и расходовать случайно будете больше, чем планировали изначально.

3. Следите за тем, какие налоги и сколько платите (и не забывайте про налоговые льготы и вычеты)

Налоги платить нужно обязательно. И хочу напомнить о том, что у нас в стране есть налоговые льготы и вычеты, о которых многие просто не знают, а потому и не пользуются всеми возможностями. Например, человек взял кредит на приобретение квартиры.

У некоторых граждан есть право воспользоваться налоговым вычетом в размере 13% от суммы внесенных денежных средств на погашение кредита на квартиру, которые можно вернуть, предоставив определенный пакет документов по месту работы.

Так же и с другими налоговыми льготами, которые имеют некоторые отдельные категории граждан: многодетные семьи, люди с инвалидностью и другие. Важно знать про все возможности, чтобы не упустить их. Такая экономия средств поможет потратить деньги на что-то важное.

4. Ежедневно ведите учет расходов

Ошибочно полагать, что нет смысла вести финансовый учет, если расходы небольшие.

Подробные ежедневные записи о тратах помогут сэкономить от 10% суммы расходов в месяц, не снижая уровень и качество жизни.

Анализ затрат на подсознательном уровне помогает отказаться от мелких и неважных покупок, которые в конечном счете выливаются в немаленькие деньги.

5. Инвестиции в здоровье – это экономия

Казалось бы, инвестиции и экономия – это совершенно про разные вещи. Но не в этот раз. Лекарства и лечение стоят достаточно дорого. Если не заботиться о своем здоровье и самочувствии, то в один прекрасный день это может вылиться во что-то серьезное. Тогда на лечение уйдут большие деньги, а возможности зарабатывать просто не будет. В данной ситуации инвестиции в собственное здоровье помогут сэкономить будущие средства.

6. Не совершайте покупки в день зарплаты

По мнению многих психологов, именно в этот период деньги тратятся быстро и легко, ведь кажется, что их достаточно много. Многие ждут дня, когда придет зарплата, и только тогда идут за покупками. А стоило бы делать приобретения по мере необходимости. Таким образом вы не купите ненужные вещи. В конце месяца многие остаются с небольшим количеством денег и снова начинают ждать заветного дня, когда финансы поступят на карту. Замкнутый круг, поэтому рекомендую не бежать сразу в магазин, лучше делайте это по мере необходимости.

7. Заранее планируйте крупные покупки и используйте дисконтные карты

Зачастую крупные покупки требуют большого количества средств, которые не всегда есть в отложенных деньгах у любого человека. Такие приобретения стоит планировать заранее. Необходимо разбить всю стоимость на определенное количество месяцев (в зависимости от ваших возможностей) и откладывать нужную сумму. Вместо этого многие прибегают к кредитам. Однако эта история точно не про экономию.

Но есть и непредвиденные покупки: например, сломался холодильник, который не подлежит ремонту.

Для форс-мажоров должна быть сумма в резерве, которую необходимо откладывать заранее.

Также многие сети магазинов предлагают дисконтные карты (накопительные, бонусные). Не стоить их игнорировать, так как даже небольшие сэкономленные суммы будут отличным дополнением к бюджету. А для расчета рекомендую использовать карты с кешбэком или манибэком – они дают возможность вернуть часть суммы от покупки. Не бегите в первый попавшийся магазин – мониторьте интернет-сайты с предложениями, чтобы выбрать необходимую модель товара, но по самой низкой стоимости.

8. Заранее планируйте отпуск

Спонтанный отдых – это точно не про экономию. Причем речь не про горящие путевки, а про бюджет для отпуска, который будет заранее определен. Подумайте, какую сумму готовы потратить, и начните заранее ее откладывать. Например, отпуск через 10 месяцев, ваш бюджет – 1500 долларов. Значит, ежемесячно стоит отдавать в копилку 150 долларов.

Многие после отпуска возвращаются отдохнувшие и загоревшие, но без копейки в кармане. Отпускные потрачены, а до зарплаты еще нужно дожить. Поэтому планировать бюджет стоит не только на сумму тура, но и с запасом на время возвращения. Если бюджета на отпуск нет, то не стоит и брать кредит на него. Попробуйте заменить на более бюджетный вариант: выбрать дешевый отель, самолет заменить на автобус, подобрать другую страну.

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