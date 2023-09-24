Уход времени «Z» Телеграм-канал «СерпомПо»

24.09.2023, 13:43

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Судьба беспощадна к закатному путинизму.

В Иркутске местные жители потребовали убрать баннер с буквой Z с фасада городского театра. Основание – «нарушение городских регламентов, которые запрещают размещать рекламные конструкции на архитектурных памятниках и перекрывать окна».

Начальство говорит с народом на своем искусственном языке - денацификация, демилитаризация, спецоперация - народ отвечает тем же.

У нас нарушение регламентов, поэтому снимайте рекламный баннер. А что там буква Z, что из того? Регламент есть регламент.

Между прочим, это надо сделать и в Москве. Владимир Машков после 24 февраля установил огромную букву Z на театре Олега Табакова. Есть ли уверенность в надежности конструкции? Вдруг при сильном ветре она упадет на голову прохожим? Надо снимать рекламу с неустановленных законом мест.

Время Z истончается, уходит. Шаг за шагом. День за днем. Нет такой силы, которая могла бы остановить неумолимый ход времени, беспощадного к закатному путинизму.

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