В Курске прогремел новый мощный взрыв 24.09.2023, 13:52

Второй раз за день после прилета по зданию ФСБ.

Днем 24 сентября в российском Курске прогремел повторный взрыв. Над одним из районов города поднялся черный дым.

Соответствующие фото и видео россияне опубликовали в местных интернет-пабликах.

Напомним: утром 24 сентября Курск уже был под атакой. Местные власти утверждают, что из-за падения БПЛА повреждения получила крыша админздания. Предварительно, это был объект ФСБ РФ, сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что было атаковано во время повторной «бавовны», информации пока нет.

Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Рубанова не объяснила, что слышали и видели жители населенного пункта. Она только выдала заявление, что «информация, распространяемая в ряде Telegram-каналов о еще одном сбитом в Курске беспилотнике, не соответствует действительности».

Отметим: в воскресенье, 24 сентября, в Курске как раз празднуется день города. Власти после утренних взрывов заявили, что отменять публичные мероприятия не будут.

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