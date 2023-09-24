В Курске прогремел новый мощный взрыв
- 24.09.2023, 13:52
Второй раз за день после прилета по зданию ФСБ.
Днем 24 сентября в российском Курске прогремел повторный взрыв. Над одним из районов города поднялся черный дым.
Соответствующие фото и видео россияне опубликовали в местных интернет-пабликах.
Напомним: утром 24 сентября Курск уже был под атакой. Местные власти утверждают, что из-за падения БПЛА повреждения получила крыша админздания. Предварительно, это был объект ФСБ РФ, сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Что было атаковано во время повторной «бавовны», информации пока нет.
Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Рубанова не объяснила, что слышали и видели жители населенного пункта. Она только выдала заявление, что «информация, распространяемая в ряде Telegram-каналов о еще одном сбитом в Курске беспилотнике, не соответствует действительности».
Отметим: в воскресенье, 24 сентября, в Курске как раз празднуется день города. Власти после утренних взрывов заявили, что отменять публичные мероприятия не будут.