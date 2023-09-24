Пять важных изменений, которые затронут почти каждого белоруса 1 24.09.2023, 13:58

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И повлияют на толщину кошельков.

В 2024 году власти введут несколько важных изменений, которые затронут почти каждого жителя Беларуси и какие отразятся на толщине наших кошельков.

Сайт zerkalo.io рассказал о них.

Внесут изменения в Трудовой кодекс

С января 2024 года заработает обновленный Трудовой кодекс. К примеру, население будет проходить по-новому диспансеризацию. Чиновники введут один оплачиваемый выходной для диспансеризации. Работник будет получать за этот день средний заработок. Но воспользоваться такой возможностью работникам, которым меньше 40 лет, можно будет только раз в три года. Работники старше этого возраста смогут брать один оплачиваемый выходной день под диспансеризацию один раз в год, а те, кто трудится на пенсии, — два раза в год (это касается также тех, кому до выхода на заслуженный отдых остается меньше пяти лет).

Также введут изменения по отпускам, выплате зарплат, сокращенному рабочему дню для многодетных, удаленной работе, питанию работников. Подробнее об изменениях можно прочитать по этой ссылке.

Силовики получат супердоступ к платежам населения

К 1 марта 2024 года силовики по специальному указу Александра Лукашенко получат супердоступ к платежам белорусов. Речь о сотрудниках прокуратуры,

госбезопасности, внутренних дел, Следственный комитет и Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси. Чиновники аргументируют нововведение борьбой с мошенниками.

По решению Генпрокуратуры, КГК, СК и МВД смогут приостанавливать на срок до 10 суток расходные операции по банковскому счету, вкладу, электронному кошельку, если у правоохранителей будут данные или только подозрения «о совершении противоправных деяний». Проще говоря, даже если силовикам покажется, что по счету могли быть совершены «противоправные деяния», они смогут его заблокировать на срок до 10 дней.

В 2024 году силовики получат супердоступ к платежам белорусов, но от банков уже сейчас требуют подготовиться к этому

Налоговые изменения

В 2024 году власти намерены ввести очередные налоговые новшества. Но пока решение, какие конкретно это будут изменения, не принято.

Возможные правки предусмотрены как для населения, так и для юрлиц. Одно из предложений — ввести дополнительный стандартный налоговый вычет по подоходному налогу для молодых специалистов.

Чиновники также хотят ввести новшества по налогу на недвижимость, но подробности не раскрывают.

Для учредителей сельскохозяйственных организаций могут ввести льготу по налогу на прибыль. Чиновники также рассматривают вариант, чтобы во внереализационные расходы включали деньги, которые были направлены на покупку и строительство имущества сельскохозяйственного назначения.

Одна из возможных налоговых правок касается применения инвестиционного вычета. Рассматривает вариант увеличить этот вычет и срок его применения (в том числе для крупных плательщиков, реализующих инвестиционные проекты).

Больничные по-новому

С 1 января 2024 года введут изменения по больничным листкам. Одно из них — минимальный размер больничных привяжут к размеру минимальной зарплаты. Сейчас он привязан к бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения и составляет 50% от этого показателя (на сегодня это 182,2 рубля).

Также чиновники увеличат размер больничных для тех, кто работает больше 10 лет. Для них с первого дня болезни больничный будет оплачиваться в размере 100% утраченного заработка. Для работников со стажем меньше 10 лет — 80% утраченного заработка. Сейчас пособие по временной нетрудоспособности первые 12 дней возмещает 80% утраченного заработка, остальные дни болезни — 100%.

Еще одно изменений — увеличение размера среднедневного заработка для расчета больничных. В расчет будут включать все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда на соцстрахование по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде.

С 2024 года больничные будут назначать только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей. Подробнее об изменениях по больничным, которые введут в 2024 году, можно прочитать по этой ссылке.

Пенсионные новшества

С 2024 года повысят минимальный страховой стаж. Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. Сейчас минимальный страховой стаж составляет 19 лет. С 1 января 2024 года он вырастет на полгода — до 19 лет и шести месяцев.

Минимальный страховой стаж намерены повысить до 20 лет. По планам чиновников, это должно произойти в 2025 году. Напомним, в 2013 году этот показатель увеличился с 5 до 10 лет. Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку, они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 182,2 рубля.

Еще одно пенсионное изменение под вопросом. Так, чиновники хотят разрешить плательщикам налога на профдоход вносить больше средств в госбюджет, чтобы эти деньги шли в ФСЗН на будущую пенсию. «Предоставление права физическим лицам (рассматривается. — Прим. ред.) уплачивать налог на профессиональный доход по повышенной ставке с перечислением дополнительно уплаченной суммы налога в бюджет ФСЗН», — уточняли ранее в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей.

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