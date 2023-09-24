Дешевые «спортивки», рыба и алкоголь: в Финляндии опубликовали видео с отдыха Путина 7 24.09.2023, 14:07

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Уникальные кадры оказались в распоряжении финского издания Yle.

Опубликовано уникальное архивное видео отдыха российского диктатора Путина, снятое в начале 1990-х. Кадры оказались в распоряжении финского издания Yle, журналисты которого опубликовали его на своем сайте.

Путину было тогда около 40 лет, он был членом команды тогдашнего мэра Санкт-Петербурга.

Журналисты издания отмечают, что кадры были сняты в представительском имении группы компаний Thomesto, которая вела торговлю с РФ.

Расположено имение на южном побережье Финляндии, на острове Турше.

На опубликованных кадрах худощавый Путин в дешевом спортивном костюме играет в настольный теннис, пьет алкоголь, ловит рыбу и играет в дартс.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на внешность российского диктатора, который спустя 30 лет сильно изменился.

Мужчина, который тогда стал участником визита, рассказал журналистам, что Путин сказал ему тогда, что до сих пор работает офицером КГБ.

Источник опубликованного видео журналисты раскрывать не стали, опасаясь, что настолько чувствительный материал может повлечь последствия со стороны Путина и российских спецслужб.

Очевидцы мероприятия согласились поговорить с журналистами на условиях строгой конфиденциальности, боясь мести Москвы.

Российский диктатор очень чувствителен к публикации личной информации, которая касается его лично и членов его семьи.

В ходе застолья видно, что рядом с Путиным сидит его жена, с которой он позже развелся.

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