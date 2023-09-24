Кто заменит Кадырова на «троне»: в России назвали важный нюанс 24.09.2023, 14:27

2,924

«Регента» не будет.

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова 17-летний Ахмат в настоящее время выдвигается во власть в России. Однако он вряд ли сможет возглавить республику после смерти отца, если это произойдет в ближайшее время.

Главная проблема – его возраст. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

По его оценкам, сегодня есть два наиболее вероятных претендента на пост главы Чечни. Это депутат госдумы Адам Делимханов и спикер чеченского парламента Магомет Даудов.

«Что касается старшего сына Кадырова Ахмата, то все-таки ему только 17 лет. Ждать 13 лет… Да, был момент, когда после смерти отца Рамзан Кадыров не достиг того возраста, когда можно было становиться главой республики. Фактически при нем был назначен регент. Но в этом случае разрыв очень большой», – заметил он.

Напомним, на момент смерти отца в 2004 году Рамзану Кадырову было 28 лет, в то время как минимальный возраст, установленный для кандидата на пост главы республики, составлял 30 лет. Несмотря на это ограничение, Кадыров занял первый пост в Чечне в 2005 году в возрасте 29 лет.

«Хотя, думаю, выдвижение Кадырова-младшего тоже произойдет. Собственно, оно уже происходит. Но подчеркну: любой, кто придет на место Кадырова, будет присягать на верность Путину, так что никаких потрясений для Путина, конечно, не будет», – подытожил оппозиционер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».