Украинские пограничники рассказали, сколько «вагнеровцев» осталось в Беларуси 24.09.2023, 14:29

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Для Украины сложилась выгодная ситуация.

В Беларуси осталось около тысячи боевиков ЧВК «Вагнера». Украинская разведка следит, что происходит по ту сторону границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что наемники не задержались на территории Беларуси. Это выгодная для Украины ситуация.

По данным украинских пограничников, на территории Беларуси по состоянию на 24 сентября находится менее тысячи «вагнеровцев».

«Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они начали активно прибывать на территорию Беларуси. За всем, что происходит по ту сторону границы и на территории Беларуси, и на территории России, внимательно следят подразделения разведки», - подчеркнул Демченко.

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