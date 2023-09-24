Вместо генералов: в разгромленном штабе Черноморского флота РФ уцелела икона с адмиралом Ушаковым 4 24.09.2023, 14:38

2,214

Оккупанты заявили о «чуде» и решили устроить крестный ход.

Пособники Кремля после удара по штабу Черноморского флота Военно-морских сил РФ во временно оккупированном Севастополе (Крым, Украина) решили «подбодрить» сторонников «СВО», заявив, что там уцелела икона русского флотоводца Федора Ушакова. В сети высмеяли это, отметив, что потери среди личного состава страна-агрессор скрывает, пишет obozrevatel.com.

О «чуде» сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Мол, само изображение на деревянной иконе осталось целым, хотя рама полностью сгорела.

«Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе», – написал Развожаев.

В комментариях под этой новостью, опубликованной пропагандистским российским агентством в Twitter, пользователи сети шутят:

«Хоть что-то осталось, а то то корабли, то подводные лодки, то штабы! Хоть икона не горит», «А целились ровно по ней! Сломать русскую скрепность!» «А, ну тогда все нормально», «Это все меняет», «А в икону никто и не целился», «Теперь икона руководит остатками Черноморской флотилии РФ».

«Ну значит ничего страшного не случилось. Люди – то ***ня», – с сарказмом отметил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».