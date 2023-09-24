Российский золотой запас начали массово вывозить в Азию 1 24.09.2023, 14:45

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Что происходит?

Из России вывозят золото в огромных количествах через Объединенные Арабские Эмираты. В 2022 году из РФ через ОАЭ вывезли 96,4 т золота, это больше, чем делает любая другая страна мира.

Это примерно 1/3 годовой добычи золота в РФ и более чем 15-кратное увеличение годового импорта золота из России в ОАЭ.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что происходит настоящее разграбление России и потеря «народного достояния».

В своем Telegram-канале он подчеркивает, что, когда режим Путина окончательно сгниет и рухнет, россияне обнаружат пропажу в неизвестном направлении золотого запаса страны, а также других неденежных активов и музейных экспонатов.

«Когда этот режим окончательно сгинет, я думаю, что как и в прежний раз, мы вдруг узнаем, что в стране внезапно непонятно куда исчез золотой запас, сокровища Алмазного фонда и прочее «народное достояние» вроде мировых шедевров из музейных запасников. Разве что вместо понятия «золото партии» будет введено понятие «золото Путина». Ну, или как-то еще», - пишет он.

Экономисты отмечают, что Россия испытывает тяжелый дефицит валютных средств после попадания под санкции и пытается заработать на экспорте любыми доступными способами.

Bloomberg опубликовал статистику роста вывоза золота.

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