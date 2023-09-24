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Под Витебском мужчина упорно пилил «болгаркой» снаряд

  • 24.09.2023, 14:50
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Под Витебском мужчина упорно пилил «болгаркой» снаряд

Последствия не заставили себя ждать.

Утром 24 сентября в Витебском районе произошел взрыв. По предварительным данным, 69-летний местный житель нашел снаряд времен Второй мировой войны и решил распилить его электроинструментом, сообщил Следственный комитет.

«В результате произошел взрыв, мужчина получил сочетанную травму (наличие повреждений в двух и более анатомических областях независимо от их количества и функциональной направленности. — Прим. ред.). Он доставлен в больницу, где в настоящее время проводится операция», — рассказали в СК.

На месте работают следователи и эксперты, опрашиваются очевидцы и соседи.

«В хозяйственных постройках и во дворе пострадавшего обнаружены снаряды и гильзы», — сообщили в СК.

Проводится проверка.

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