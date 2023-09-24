Под Витебском мужчина упорно пилил «болгаркой» снаряд
- 24.09.2023, 14:50
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Последствия не заставили себя ждать.
Утром 24 сентября в Витебском районе произошел взрыв. По предварительным данным, 69-летний местный житель нашел снаряд времен Второй мировой войны и решил распилить его электроинструментом, сообщил Следственный комитет.
«В результате произошел взрыв, мужчина получил сочетанную травму (наличие повреждений в двух и более анатомических областях независимо от их количества и функциональной направленности. — Прим. ред.). Он доставлен в больницу, где в настоящее время проводится операция», — рассказали в СК.
На месте работают следователи и эксперты, опрашиваются очевидцы и соседи.
«В хозяйственных постройках и во дворе пострадавшего обнаружены снаряды и гильзы», — сообщили в СК.
Проводится проверка.