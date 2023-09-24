ГУР: Беспилотник нанес удар по НПЗ рядом с аэродромом в Курске 1 24.09.2023, 15:00

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Нефтеперерабатывающий завод охвачен пожаром.

В Курске, в воскресенье, 24 сентября, кроме здания ФСБ, БПЛА попал по нефтеперерабатывающему заводу вблизи аэродрома, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источники в ГУР.

Источники издания в украинской разведке рассказали, что впоследствии в Курске произошло еще одно попадание беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу вблизи аэродрома, начался пожар.

24 сентября губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что БПЛА атаковал административное здание в центре Курска. В то же время в Telegram местные жители сообщили, что беспилотник атаковал здание ФСБ.

Как сообщает Astra, жители Курска заявили об атаке БПЛА на здание Управления ФСБ по Курской области на улице Добролюбова.

В ГУР сообщили, что дрон атаковал здание ФСБ в Курске и было «прямое попадание».

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