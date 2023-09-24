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Лавров исполнил новый комичный танец

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 24.09.2023, 15:06
  • 4,520
Лавров исполнил новый комичный танец

Возле украинских границ.

«Дипломат» Сергей Лавров исполнил новый комичный танец около украинских границ, сообщив, по итогам работы Генассамблеи ООН, что «мы территориальную целостность Украина поддерживаем».

В сочетании со сделанным в Индии заявлением Лаврова о том, что Россия подверглась агрессии, получается замечательный диптих.

Индийское заявление Лаврова было встречено дружным смехом в зале. Тот же смех вызывает и его новое заявление.

При этом Лавров ссылается на декларацию о независимости Украины 1991 года, стремясь этими ссылками обелить то, что он совершил вместе с Путиным сначала в 2014 году, а затем уже 24 февраля.

Это все не работает. Такие оправдания не примет суд, вроде Нюрнбергского. Есть, по меньшей мере два документа, которые обязывали Путина и Лаврова не трогать Украину – «большой договор» Украины и России, договор о госгранице. Оба подписаны и ратифицированы, причем второй – при Путине.

Это всем известно. Поэтому новые кривляния Лаврова ничего не могут изменить.

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