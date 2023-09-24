Лавров исполнил новый комичный танец4
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 24.09.2023, 15:06
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Возле украинских границ.
«Дипломат» Сергей Лавров исполнил новый комичный танец около украинских границ, сообщив, по итогам работы Генассамблеи ООН, что «мы территориальную целостность Украина поддерживаем».
В сочетании со сделанным в Индии заявлением Лаврова о том, что Россия подверглась агрессии, получается замечательный диптих.
Индийское заявление Лаврова было встречено дружным смехом в зале. Тот же смех вызывает и его новое заявление.
При этом Лавров ссылается на декларацию о независимости Украины 1991 года, стремясь этими ссылками обелить то, что он совершил вместе с Путиным сначала в 2014 году, а затем уже 24 февраля.
Это все не работает. Такие оправдания не примет суд, вроде Нюрнбергского. Есть, по меньшей мере два документа, которые обязывали Путина и Лаврова не трогать Украину – «большой договор» Украины и России, договор о госгранице. Оба подписаны и ратифицированы, причем второй – при Путине.
Это всем известно. Поэтому новые кривляния Лаврова ничего не могут изменить.
Телеграм-канал «СерпомПо»