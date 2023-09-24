«Ник и Майк»: У хунты Лукашенко начался самолетопад 1 24.09.2023, 15:12

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Белорусская авиация повторяет российский кейс.

Самолет компании Ruby Star, который разбился в Мали, означает, что процессы, начавшиеся в авиации России, вполне применимы и к авиации хунты, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Нехватка комплектующих дошла даже до продукции не импортного характера изначально, а возраст авиапарка начинает сказываться.

Они замахивались на производство новых самолетов, а им бы старые поддерживать в более-менее пригодном состоянии.

В результате такого инцидента количество самолетов «Ил-76» в составе флота перевозчика сомнительных грузов для сомнительных заказчиков сократилось одномоментно на 20 процентов.

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