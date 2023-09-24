Дугин предъявил претензии Путину и заявил о поражении РФ 3 24.09.2023, 15:21

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Главный идеолог «русского мира» вспомнил о Пригожине и Татарском.

Идеолог «русского мира» Александр Дугин начал обвинять Кремль в слабости и нерешительности.

Резкие заявления Дугин опубликовал на своем канале в Telegram 24 сентября, передает Диалог.UA.

Дугин фактически предъявил претензии главе РФ Владимиру Путину за то, что тот не решается на тотальную войну с введением по всей стране военного положения и массовой мобилизации.

Он жалуется, что в РФ ликвидируют самых активных Z-патриотов, в частности Владлена Татарского и Евгения Пригожина.

«Войну, ставшую рутиной, выиграть невозможно по определению. А мы так и не услышали: «Вставай, страна огромная…» Владлен Татарский говорил в январе 2023 года: вот чувствую я, вот-вот, и мы жахнем. А жахнули его и нас всех. И Пригожина жахнули. А мы все почему-то нет… Мы начинаем проигрывать не внешнему врагу, там мы держимся, а самим себе. И это тревожно. Мы никак не делаем того, что должны были бы сделать уже давно. А мы никак. И власть прекрасно знает, о чем идет речь. Но тянет», - написал Дугин.

Отметим, что это не первый «укол» Дугина в адрес российского диктатора. В ноябре 2022 года вскоре после бегства российской армии из Херсона он завуалированно пригрозил казнью Путину, проигрывающему войну. Тот пост идеологу «русского мира» пришлось быстро удалить.

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