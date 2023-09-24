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По оккупантам в Токмаке нанесен мощный ракетный удар

  • 24.09.2023, 15:29
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По оккупантам в Токмаке нанесен мощный ракетный удар

В городе прогремела серия взрывов.

Мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Вероятно, в городе «прилеты».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Городской голова, ссылаясь на местных жителей, отмечает, что в результате работы российской ПВО якобы травмированы гражданские.

Кроме того, коллаборанты Запорожской области заявили о «мощном ракетном ударе» по Токмаку. Пока более подробной информации о потерях врага и вероятном месте попадания нет.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Сейчас россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области. По его мнению, контрнаступление ВСУ пойдет быстрее, когда будет освобожден Токмак.

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