«Вечный автомобиль»: мнение владельца Toyota Land Cruiser 100 3 24.09.2023, 15:42

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Белорус уверяет, что Land Cruiser надежен как танк.

Александр уверяет, что их Land Cruiser надежен как танк. Но так ли это, ведь автомобилю 22 года, а износ в узлах и агрегатах никто не отменял? С какими проблемами пришлось столкнуться за период эксплуатации – владелец рассказал abw.by.

– Необходимости в таком внедорожнике, как Land Cruiser, у нас не было, но шел 2011 год. Если помните, люди были напуганы предстоящим повышением ввозных пошлин и ринулись за машинами в Европу.

Ринулся в Германию и я, но перед поездкой на семейном совете с отцом, которому в основном предстояло ездить на автомобиле, обсудили, что стоит пригнать. Сошлись во мнении, что идеальным вариантом будет Land Cruiser 100 с большим объемом двигателя, потому что, когда пошлины поднимут, такие машины пригонять перестанут. А дальше будет видно – может, и продадим. Но не продали – автомобиль оказался настолько хорош, что мы к нему просто прикипели и ездим уже 12 лет.

Наш Land Cruiser 2001 года выпуска. На момент покупки пробег по одометру был 270 тысяч километров. Отмотан он или нет, не знаем, потому что сервисных документов, подтверждающих пробег, не было, а мы не стали докапываться до истины. По факту сейчас на одометре 420.535 километров.

Про удобство для пользования, думаю, можно долго не рассказывать. В салоне места много – сзади свободно садятся трое взрослых. Багажное отделение язык не поворачивается назвать багажником, настолько оно огромное.

Комплектация хорошая. Головное устройство – фирмы Pioneer, но это не китайская подделка, а оригинальная магнитола с сенсорным экраном и навигацией. По посадке за рулем никаких нареканий. Отделочные материалы высокого качества. Обивка сидений, конечно, теперь не как новая, но напомню, что на одометре пошла 421-я тысяча, а каких-то серьезных потертостей и дырок нет.

Мотор дизельный 4.2. Двигатель очень тяговитый. У нас с братом хобби – погонять по бездорожью или снежной целине на лифтованном уазике. Так вот, 31 декабря, под самый Новый год, мы на нем так засели, что не чаяли успеть за праздничный стол. Хорошо, что Land Cruiser был недалеко, на нем уазик и выдернули.

Какая у мотора мощность, не знаю. Паспортную узнать нетрудно из каталогов, но когда первый раз менялся салонный фильтр, обнаружили болванку, которая оказалась электронным чип-блоком, то есть двигатель чипован.

Бортовой компьютер расход топлива не показывает. Как говорит мой отец, это сделано, чтобы владелец лишний раз не портил себе настроение, глядя, сколько двигатель расходует. По нашим прикидкам зимой в среднем получается в районе 15 литров на 100 километров, а летом на литр-полтора меньше. При чисто трассовой езде расходуется где-то 10-11 литров на «сотню».

Зато на приборном щитке можно посмотреть зарядку аккумуляторов и давление масла. Производитель посчитал, что эти параметры водитель должен знать. Бортовая сеть на 12 вольт – в машине два аккумулятора по 100 ампер-часов.

Двигатель – с ременным приводом ГРМ. Пригнав автомобиль в Беларусь, сразу же поменяли зубчатый ремень. Как выяснилось, ролик натяжителя уже не работал, но с ремнем всё было в порядке. Сколько бы он еще продержался – непонятно, а мы восприняли это как одно из доказательств: чтобы «убить» мотор 4.2 Toyota, надо очень хорошо постараться.

И в подвеске по ощущениям не было никаких проблем. Она не стучала, в сторону автомобиль не вело, но при проверке сразу после покупки оказалось, что обе шаровые опоры в передней торсионной подвеске изношены и требуют замены. Подвеску надо периодически диагностировать на подъемнике, потому что за счет большой массы стуками машина никогда не покажет, что в подвеске что-то вышло из строя.

В двигателе нет гидрокомпенсаторов, поэтому через 60 тысяч километров полагается проверять зазоры в клапанах. Под капотом есть наклейка, где указаны допуски. Проверяли – зазоры никуда не уходят, а поскольку они в норме, то ни разу регулировать их не было необходимости.

Что любопытно, свечей накаливания в двигателе нет. Вместо них на впуске воздуха предусмотрен ТЭН. Сетка ТЭНа при включении зажигания моментально раскаляется. Начинаешь заводить мотор – в цилиндры поступает горячий воздух, то есть он нагревается не внутри цилиндров от свечей накала и сжатия, как в других дизелях, а приходит уже разогретым. Главное, чтобы топливо было нормальным, тогда с зимним запуском никаких вопросов.

Коробка передач автоматическая 4-ступенчатая. Никаких проблем она не создавала. Везде этот «автомат» хвалят за надежность. В общем, вещь такая же неубиваемая, как и двигатель.

Подвеска гидравлическая. Можно регулировать жесткость. На торпедо есть переключатель: в положении Comfort подвеска самая мягкая, а при переключении в следующие положения жесткость увеличивается. В положении Comfort машина становится не только мягкой, но и валкой. Если надо улучшить устойчивость в поворотах, делаешь подвеску более жесткой.

И также регулируется дорожный просвет. Предусмотрено три положения кузова – низкое, среднее и высокое. В зависимости от дорожных условий выбирается необходимый клиренс. В результате подвеску можно настраивать как для бездорожья, так и для быстрой езды по скоростной магистрали.

Проходимость у Land Cruiser как у танка, но и танк можно посадить на днище. Так и здесь по какому-то серьезному бездорожью надо ехать с оглядкой, реально оценивая обстановку, потому что, если этот автомобиль засядет, вытащить его сможет только сопоставимая с ним машина. Застрял, например, в глубоком снегу, начинаешь кузов поднимать, а вместо этого Land Cruiser дальше в снег проваливается. Не зря говорят, что чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

И не стоит забывать про блокировки в трансмиссии. Работают хорошо, но ими необходимо периодически пользоваться, потому что, например, в межосевой блокировке, если она долго не работала, могут залипнуть магниты, после чего она, как поработает, с первого раза не выключится.

В 2015 году в подвеске менялся амортизатор. Снизу на него приварен кожух, который защищает от камней. Как ни парадоксально, но прямо за этим кожухом один из амортизаторов стал гнить, из него начала капать жидкость. Подошел амортизатор от Lexus 2013 года, но за ним пришлось ехать в Киев, благо живем мы в Мозыре. Стоил амортизатор 80 долларов.

Интересно он меняется. Откручивается штуцер гидравлики, снимается старый амортизатор, ставится новый, после чего штуцер закручивается, но затем надо открутить штуцер на аккумуляторе давления, который в народе называют грушей, и завести двигатель. Через какое-то время воздух из системы выгоняется, после чего можно зажать штуцер и ехать. Никакого компьютера, как бывает на других машинах при ремонтах гидравлических регулируемых подвесок, не требуется.

Тормоза нуждаются в более частых вмешательствах, потому что машина тяжелая, соответственно при преимущественно городской эксплуатации тормозные колодки изнашиваются сравнительно быстро – в нашем случае в среднем за 25 тысяч пробега. Датчиков износа нет – вместо них стоят сигнальные пластины, которые при износе колодок подходят к дискам и начинают о них тереться. Появился характерный звук – меняй колодки. Но передние тормозные диски, а они с перфорацией, до сих пор те, с которыми Land Cruiser пришел из Германии. Задние диски менялись, потому что их повело. Также приходилось регулировать ручной тормоз.

Тормозится автомобиль своеобразно. Надо привыкнуть к тому, что при резком торможении он может «клюнуть носом», а после остановки за счет того, что машина тяжелая и высокая сама по себе, да и колеса у нее тоже высокие, ее может покачивать. Но когда привыкнешь и приноровишься тормозить своевременно, автомобиль останавливается мягко.

Опять-таки любопытный момент. Пришлось менять передние тормозные трубки. Оказалось, что вакуумного усиления тормозов в Land Cruiser нет – тормоза электронные. Поэтому прокачивается тормозная система после замены трубок путем включения зажигания, как и в случае с заменой амортизаторов. После включения зажигания начинает работать электронасос, как в Mercedes в 211-м кузове с блоком SBC. У меня такой, кстати, был. Далее зажигание выключается – всё, тормоза прокачаны.

Несколько раз «косяки» допускали ремонтники. Когда меняли фланцы полуосей, которые считаются у Land Cruiser расходным материалом, повредили пыльник ШРУСа. Он пластиковый, причем нужен оригинальный пыльник или хороший заменитель, потому что всё остальное либо слезает, как его ни поставь, из-за более короткой гармошки, либо рвется.

Из недавнего – меняли приводной ремень навесного оборудования и забыли закрепить натяжной ролик. В результате он «разбомбил» крыльчатку вентилятора системы охлаждения. Хотя вентилятор расположен рядом с радиаторами, они не пострадали.

Найти крыльчатку в Беларуси оказалось проблемой. Новая стоит в районе 200 рублей, но надо заказывать и очень долго ждать. Чудом отыскали «бэушную» крыльчатку на одной из «разборок». Стоила она 50 рублей, но если бы попросили больше, всё равно купили бы, потому что машина нужна здесь и сейчас, а куда поедешь без охлаждения двигателя?

Вообще с запчастями ситуация не самая сложная. Любые из них можно найти, хотя не всегда, как в случае с крыльчаткой, есть возможность подождать. Но, например, заглушки салона ценой 5 рублей, в которых предыдущий владелец сделал какие-то дырочки, возможно, чтобы крепить мобильный телефон, нам привезли из Эмиратов.

Что касается стойкости к коррозии, то всё больше убеждаюсь, что Land Cruiser, сделанные для Европы, имеют лучшее качество сборки и покраски. Слабых мест у европейских Land Cruiser практически нет, за исключением передних крыльев. На «разборках» искать бесполезно – нормальных нет, все гнилые. Сначала пробовали отремонтировать свои, но через полгода коррозия опять полезла. Отремонтировали второй раз, но когда история повторилась, нам посоветовали поставить пластиковые крылья.

Делают их в Беларуси. Одно такое крыло стоило порядка 150 долларов. По зазорам встали крылья идеально, покрашены – не отличишь от металла и точно в цвет кузова. Мы боялись, что со временем их поведет или с краской что-то станет, но стоят крылья уже третий год – всё отлично.

На Land Cruiser допускается ставить колеса трех типоразмеров. Из Германии машина пришла на 16-й летней резине. Так вот, 16-е колеса до полного износа протектора не выхаживают. Машину начинает колотить, после чего выясняется, что резину повело, как говорят в народе, хотя покрышки еще и близко не лысые. Помучились с 16-ми шинами, перешли на 18-е – и проблема пропала.

На зиму продолжаем ставить 16-е колеса Yokohama. Ходят который год, но таких же вопросов, как было с летними шинами, и близко не наблюдается.

Электрооборудование, несмотря на годы, работает безотказно, будто оно совершенно не реагирует на какое-то окисление, которое по идее должно было бы со временем сказаться. Боюсь сглазить, но за 12 лет на приборном щитке не загорелась ни одна из контрольных лампочек. Диагностический компьютер никогда не подключали – зачем, если нет никаких ошибок, которые надо прочитать?

Единственное, что беспокоило, – датчики положения кузова, которые необходимы для правильной работы гидроподвески. Датчик представляет собой реостат, в который попадает вода, делает свое черное дело, после чего кузов перестает реагировать на подъем-опускание. Подвеска становится жестче, потому что ЭБУ не понимает, в каком положении находится кузов, и принудительно удерживает одно транспортное положение. При этом никаких ошибок не зажигается, но так как машина перестала отвечать на команды поднять-опустить кузов, становится понятно, что появилась проблема. Датчиков три: два спереди и один сзади. Нужно их снять и прочистить, а если не поможет – заменить. В общем, глобальной проблемой это не является.

Всем известно, что Gelandewagen создавался для военных целей. Про Land Cruiser не знаю, но думаю, что в его разработке тоже участвовали военные. Когда смотришь на него снизу, кажется, что это какой-то грузовик, настолько массивное в нем всё: задний мост, редуктор, коробка, двигатель… Чувствуется, что в машину заложен огромный ресурс. Конечно, всё это хозяйство требует своевременного и качественного ухода, иначе не выдержит и оно. Я видел Land Cruiser, добитые владельцами. Но если машина досмотрена, не знаю, до какого пробега она способна доехать, чтобы начать реально сыпаться. Вечный автомобиль…

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