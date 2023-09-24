В Лиде задерживали работников трех предприятий 2 24.09.2023, 15:43

3,660

Еще на одном заставляли смотреть пропагандистские фильмы.

В Лиде продолжаются задержания по политическим мотивам, а на молочно-консервном комбинате заставляют смотреть пропагандистские фильмы, сообщили лидские правозащитники. По их данным, отобранные у задержанных телефоны продают в магазине конфиската.

Задержания на предприятии «Белтекс оптик», по информации правозащитников, прошли 21−22 сентября.

Так же 22 сентября задерживали людей и на предприятии «Лакокраска», а также в лидском ГУП ЖКХ. «В ЖКХ задержан бухгалтер. Скорее всего, рейдами по задержаниям занимаются „гастролеры“ из Гродно», — сообщили правозащитники.

А на Лидском молочно-консервном комбинате появился идеолог — бывший начальник отдела ГАИ Лидского РОВД Александр Швакель. По информации правозащитников, всех работников обязали подписать «Кодекс корпоративной этики». Там, кроме корпоративного стиля одежды и прочих вещей, прописана недопустимость просмотра «экстремистских» ресурсов, утверждают правозащитники.

«Кроме этого, работники не должны: контактировать друг с другом, разговаривать и собираться группами. Не имеют права рассказывать кому-нибудь о том, что происходит на заводе. Пять человек были приглашены сначала на разговор о ст. 19.11 КоАП, потом заставили смотреть пропагандистские фильмы», — рассказали правозащитники.

По их данным, конфискованные у задержанных мобильные телефоны потом продают в магазине конфиската «Ваш выбор» на улице Адама Мицкевича.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».