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FT: США умолчали о решении передать Украине ракеты ATACMS, чтобы застать войска РФ врасплох

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  • 24.09.2023, 15:54
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FT: США умолчали о решении передать Украине ракеты ATACMS, чтобы застать войска РФ врасплох

ATACMS позволят ВСУ атаковать цели на расстоянии до 300 км.

Администрация президента США Джо Байдена решила передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, однако не стала объявлять об этом публично, пишет Financial Times.

По словам собеседника издания, это было сделано, чтобы сохранить российское командование в неведении и армия РФ не смогла бы «отодвинуть свои линии снабжения дальше от линии фронта».

США отправят небольшую партию ATACMS уже в ближайшее время — речь идет о ракетах, оснащенных кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой, уточнил источник.

Накануне информацию о таких поставках подтвердили три американских чиновника и конгрессмен в разговоре с NBC News. ATACMS позволят ВСУ атаковать цели на расстоянии до 300 км, нанося удары по «артериям» снабжения российской армии и пунктам управления за линией фронта. Такую задачу уже выполняют британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP. Однако они запускаются с самолетов, а ATACMS — с передвижных наземных комплексов типа HIMARS, поэтому их можно применять более эффективно.

Передача Украине ATACMS может побудить Германию отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, пишет The Wall Street Journal. Ранее источники в правящей Социал-демократической партии страны (СДПГ) отмечали, что правительство уже обсуждает этот вопрос с США, поскольку скоординированные действия с Вашингтоном являются обязательным условием для одобрения поставок новых систем вооружений Киеву.

Украина просила ATACMS на протяжении многих месяцев, начиная с прошлого года. Однако администрация Байдена отвечала отказом, опасаясь эскалации конфликта. Впоследствии в Пентагоне заявили, что такие ракеты нужны США для собственной защиты. Официально Белый дом не подтвердил их поставки до сих пор.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью The War Zone, что Украина собирается использовать ATACMS для поражения российских командных пунктов и авиабаз, которые находятся вне зоны досягаемости имеющихся средств, однако небольшое количество таких ракет слабо повлияет на ситуацию: «нужны хотя бы сотни».

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