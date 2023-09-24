FT: США умолчали о решении передать Украине ракеты ATACMS, чтобы застать войска РФ врасплох 5 24.09.2023, 15:54

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ATACMS позволят ВСУ атаковать цели на расстоянии до 300 км.

Администрация президента США Джо Байдена решила передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, однако не стала объявлять об этом публично, пишет Financial Times.

По словам собеседника издания, это было сделано, чтобы сохранить российское командование в неведении и армия РФ не смогла бы «отодвинуть свои линии снабжения дальше от линии фронта».

США отправят небольшую партию ATACMS уже в ближайшее время — речь идет о ракетах, оснащенных кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой, уточнил источник.

Накануне информацию о таких поставках подтвердили три американских чиновника и конгрессмен в разговоре с NBC News. ATACMS позволят ВСУ атаковать цели на расстоянии до 300 км, нанося удары по «артериям» снабжения российской армии и пунктам управления за линией фронта. Такую задачу уже выполняют британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP. Однако они запускаются с самолетов, а ATACMS — с передвижных наземных комплексов типа HIMARS, поэтому их можно применять более эффективно.

Передача Украине ATACMS может побудить Германию отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, пишет The Wall Street Journal. Ранее источники в правящей Социал-демократической партии страны (СДПГ) отмечали, что правительство уже обсуждает этот вопрос с США, поскольку скоординированные действия с Вашингтоном являются обязательным условием для одобрения поставок новых систем вооружений Киеву.

Украина просила ATACMS на протяжении многих месяцев, начиная с прошлого года. Однако администрация Байдена отвечала отказом, опасаясь эскалации конфликта. Впоследствии в Пентагоне заявили, что такие ракеты нужны США для собственной защиты. Официально Белый дом не подтвердил их поставки до сих пор.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью The War Zone, что Украина собирается использовать ATACMS для поражения российских командных пунктов и авиабаз, которые находятся вне зоны досягаемости имеющихся средств, однако небольшое количество таких ракет слабо повлияет на ситуацию: «нужны хотя бы сотни».

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