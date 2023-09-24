Германия передаст Украине 50 надводных беспилотников 24.09.2023, 16:14

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Украина применяет морские БПЛА для атак на российские корабли и другие военные объекты.

Украина получит от Германии 50 надводных беспилотников в рамках зимнего пакета военной помощи на €400 млн, ранее анонсированного Берлином. Как сообщило Министерство обороны ФРГ, эти дроны «помогут дать отпор агрессору не только на суше, но и на море».

Украина применяет морские БПЛА для атак на российские корабли и другие военные объекты. В том числе беспилотники этого типа использовались для удара по Крымскому мосту 17 июля. Также с их помощью были атакованы большой десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг». Оба судна получили значительные повреждения и потеряли ход.

13 сентября ВСУ задействовали надводные дроны для удара судоремонтному заводу в Севастополе вместе с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были уничтожены БДК «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону». 15 сентября надводные беспилотники ударили по ракетному кораблю «Самум».

Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак надводных беспилотников в районе Крымского полуострова, а также о ракетных ударах по украинским объектам, на которых производят и обслуживают безэкипажные катеры.

Минобороны Германии не уточнило тип передаваемых дронов. Военный эксперт Дэвид Хэмблинг сообщил Forbes, что сейчас о наличии таких аппаратов у Бундесвера или немецкого ВПК ничего неизвестно. Возможно, Берлин собирается купить эти беспилотники у других стран и передать Украине, либо планирует создать их с чистого листа.

Помимо надводных БПЛА Германия передаст Вооруженным силам Украины зенитные самоходные установки Gepard, ракеты ПВО средней дальности IRIS-T, 30 тысяч 155-мм снарядов, 480 противотанковых мин AT2 и 200 бронемашин MRAP для борьбы с минными заграждениями. Кроме того, в пакет войдет зимняя экипировка, комплекты запчастей для ранее отправленных систем и транспортные средства.

Поставки будут осуществляться за счет запасов Бундесвера, а также совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно быть передано Украине «в кратчайшие сроки».

Кроме того, Германия продолжит обучение ВСУ на своей территории. На данный момент страна подготовила уже 7 тысяч бойцов, а к концу года их будет 10 тысяч. Основное внимание уделяется обучению руководящего состава нижних тактических звеньев — командиров групп, взводов, рот, — а также военных инженеров. В том числе в конце сентября в Германию впервые отправятся украинские специалисты по обслуживанию Leopard 1 A5, уточнили в Минобороны.

«Мы таким образом концентрируемся на основных областях, которые бы принесли максимально возможную пользу Украине», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что Германия занимает первое место в Европе и второе место в мире после США по общему объему помощи ВСУ.

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