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В Дроздах открылся новый парк-отель

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  • 24.09.2023, 16:17
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В Дроздах открылся новый парк-отель

Сколько стоит номер на ночь.

На берегу водохранилища Дрозды открылся парк-отель «На том берегу». Его фотографии появились в телеграм-канале Мингорисполкома.

Комплекс расположился в лесопарковой зоне и состоит из 19 деревянных домиков с открытой террасой. Дома выполнены в эко-стиле. На территории имеется кафе, детская площадка, организован прокат катамаранов, велосипедов и SUP-бордов. Также на территории есть гамаки, гостевые беседки и сказочные скульптуры.

Стоимость домика — 180 или 200 рублей за сутки. За эти деньги в помещении могут разместиться два человека. Третий — за дополнительную плату. Завтрак включен в стоимость.

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