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Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна

  • 24.09.2023, 16:33
Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна

Об этом сообщил президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна нуждающимся государствам. Об этом сообщает PAP и TVP1.

«В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем государствам, которые нуждаются в этой помощи», – сказал он.

По словам Дуды, Польша – самодостаточная в этом плане благодаря работе польских фермеров и полякам «не нужно украинское зерно».

Поэтому, отметил польский президент, эмбарго на украинскую агропродукцию «было правильным».

По его словам, украинское зерно «не дошло до тех стран, которые в нем нуждались», а попало на такие рынки, как польский.

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