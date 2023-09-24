Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна 24.09.2023, 16:33

Об этом сообщил президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна нуждающимся государствам. Об этом сообщает PAP и TVP1.

«В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем государствам, которые нуждаются в этой помощи», – сказал он.

По словам Дуды, Польша – самодостаточная в этом плане благодаря работе польских фермеров и полякам «не нужно украинское зерно».

Поэтому, отметил польский президент, эмбарго на украинскую агропродукцию «было правильным».

По его словам, украинское зерно «не дошло до тех стран, которые в нем нуждались», а попало на такие рынки, как польский.

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