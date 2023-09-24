В Германии тысячи людей вышли на демонстрации за лучшую систему образования 2 24.09.2023, 16:48

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Фото: DPA

Фотофакт.

Тысячи людей по всей Германии вышли в субботу на общенациональный «День протеста за образование», требуя изменений в образовательной политике.

Об этом сообщает DPA.

По данным организаторов, ко второй половине дня на улицы по всей Германии вышли более 15 тысяч человек. Демонстрацию созвал альянс, состоящий из профсоюзов, образовательных ассоциаций, а также представителей родителей и учеников.

Участники демонстрации выступали за инклюзивные, а также доступные школы и детские сады, в которых по всей стране не хватает сотен тысяч мест.

«Германия сталкивается с одним из самых серьезных образовательных кризисов со времен основания ФРГ», – говорится на сайте организации, созвавшей акции.

Альянс требует создания специального фонда для образования в размере не менее 100 млрд евро для инвестиций в детские сады и школы.

Он также призывает заключить договор, который обяжет все федеральные земли готовить достаточное количество учителей, а также разработать план привлечения достаточного количества высококвалифицированных специалистов по уходу за детьми.

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