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Легковушка въехала на трассе в Ушачском районе в автобус с пассажирами

  • 24.09.2023, 17:04
Легковушка въехала на трассе в Ушачском районе в автобус с пассажирами

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Субботним днем 23 сентября на 20-м километре автодороги Р-29 Ушачи-Вилейка произошла авария с участием «Ауди» и автобуса «ПАЗ», сообщили в ГАИ Витебщины.

По предварительной информации, житель Ушачского района, 1958 года рождения, управляя «Ауди», отвлекся и по касательной столкнулся с ехавшим во встречном направлении автобусом «ПАЗ».

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, а вот водитель «Ауди» получил травмы и был доставлен в больницу.

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