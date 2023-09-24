В Курске отменили салют на день города

В Курске отменили салют на день города1
- 24.09.2023, 17:14
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Нервничают из-за беспилотников.
В российском Курске решили отменить праздничный салют на день города, сообщил его мэр Игорь Куцак.
«В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей. Прошу горожан в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112», — заявил Куцак в сообщении в своем Telegram-канале.
24 сентября, губернатор российской Курской области Роман Старовойт заявил, что БПЛА атаковал административное здание в центре Курска. В то же время в Telegram местные жители сообщили, что беспилотник атаковал здание ФСБ.
Как сообщает Astra, жители Курска заявили об атаке БПЛА на здание Управления ФСБ по Курской области на улице Добролюбова.
В ГУР сообщили, что дрон атаковал здание ФСБ в Курске и было «прямое попадание».
Суспільне со ссылкой на источники в ГУР сообщило, что, кроме здания ФСБ, БПЛА попал по нефтеперерабатывающему заводу возле аэродрома.