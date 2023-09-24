За сколько в Минске сегодня можно купить iPhone 15 Pro Max 7 24.09.2023, 17:25

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Цены шокируют.

Мировые продажи iPhone 15 и iPhone 15 Pro стартовали в пятницу, 22 сентября. До Беларуси первые экземпляры добрались через пару дней, интернет-магазины сделали стартовые предложения. «Онлайнер» проверил, сколько придется выложить за новые смартфоны Apple.

Важно: на момент публикации материала (день 24 сентября) предложение достаточно ограниченно. Во всяком случае, судя по информации Каталога. Телефоны пока доступны не во всех вариантах памяти и не во всех цветах — говорим о тех, что есть.

Базовый iPhone 15 на 256 ГБ хранилища на данный момент оценили в 5125 рублей (€1472 по курсу). Для сравнения: в Германии за точно такое же устройство просят €1079. В Польше телефон с аналогичным объемом обойдется в 5299 злотых, или порядка 4000 рублей. В США девайс дешевле всего — $899 (2930 рублей по курсу).

Старший iPhone 15 Pro (256 ГБ) сегодня получится купить в Минске за 7105 рублей (€2041 по курсу). Сравниваем с ценой аппарата в Германии (€1329) и получаем разницу более €700. В США традиционно девайс обойдется дешевле, в $1099 (около 3580 рублей). В ОАЭ новый телефон оценили в 4699 дирхам (или $1279).

Наконец, старший iPhone 15 Pro Max (256 ГБ) в Каталоге сейчас предлагается от 8425 рублей (€2420 по курсу). Устройство на 512 ГБ — от 10 075 рублей (€2895), на 1 ТБ в цвете «природный титан» — от 11 979 рублей (€3442). Для сравнения: немецкие цены соответственно составляют €1449/1699/1949. Американские — $1199/1399/1599. В ОАЭ — 5099/5949/6799 дирхам (или около $1388/1619/1824).

Напомним: iPhone 15/15 Plus получили процессор A16 Bionic, экраны 6,1/6,7 дюйма, Dynamic Island, а также сдвоенные основные камеры и разъем USB-C. Старшие iPhone 15 Pro/15 Pro Max оснащаются дисплеями точно такого же размера, но с частотой до 120 Гц, более мощным чипом A17 Pro, USB-C с повышенной пропускной способностью, а также строенными камерами, позволяющими снимать с оптическим зумом без потери в качестве детализации. В случае с iPhone 15 Pro речь про 3-кратное увеличение, а с iPhone 15 Pro Max — про 5-кратное.

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