Совбез Армении сообщил о скорой встрече Алиева и Пашиняна 24.09.2023, 17:29

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Они встретятся в Гранаде на саммите Совета ЕС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 5 октября в испанском городе Гранада. Об этом сообщил Совет безопасности Армении в своем аккаунте в Facebook.

«С [помощником Алиева Хикметом] Гаджиевым готовимся к встрече лидеров, запланированной на 5 октября в Гранаде», — говорится в сообщении Совбеза.

О том, что в начале октября в Испании пройдет очередной саммит Европейского политического сообщества, заявил председатель правительства королевства Педро Санчес. К Испании с 1 июля на полгода перешло председательство в этой структуре, которая была создана в прошлом году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Она предназначена для политической координации действий.

19 сентября Азербайджан провел однодневную «военную операцию» в Нагорном Карабахе, войска нанесли удары по позициям непризнанной республики. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Армения отрицала присутствие своей армии в регионе. Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня.

За два дня до начала азербайджанской операции, 17 сентября, Пашинян заявил, что мирное соглашение с Баку не будет подписано на пятисторонней встрече в Гранаде. «Если бы было предусмотрено подписание документа, это бы означало, что мы считаем, что этот документ соответствует сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать», — отметил премьер-министр. Однако он уточнил, что вероятность заключения мира между двумя странами до конца 2023 года существует.

23 сентября Алиев заявил, что для двух стран в настоящее время сложились «более благоприятные возможности» для заключения мирного договора. По его словам, власти Азербайджана создали рабочую группу для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Нагорном Карабахе. Он также проинформировал Евросоюз о переговорах с властями региона о реинтеграции.

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