В Великобритании повышают стоимость въездных виз 24.09.2023, 17:35

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Нововведения должны вступить в силу с 4 октября.

В Великобритании увеличивается стоимость въездных виз и других иммиграционных сборов. Нововведения должны вступить в силу с 4 октября, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Стоимость гостевой визы, которая позволяет находиться в стране до шести месяцев, с 4 октября будет стоить 115 фунтов стерлингов (ранее — 100), или 458,5 рубля по курсу Нацбанка. Двухлетняя гостевая виза будет стоить 400 фунтов (ранее — 376), или 1595 рубля. За пятилетнюю визу, стоящую сейчас 670 фунтов, придется выкладывать 771 фунт (3074 рубля). Самая длительная десятилетняя виза подорожает с 837 фунтов до 963 фунтов (3840 рублей).

Также подорожают визы для студентов, спортсменов, квалифицированных и сезонных работников, представителей бизнеса и стартапов. Полный перечень с новыми ценами можно посмотреть на сайте правительства Великобритании.

Транзитные и медицинские визы пока не подорожают. Также останутся прежними стоимость консульских услуг (141 фунт, или 562 рубля) и размер административного сбора (80 фунтов, или 319 рублей).

Увеличение сборов в британском правительстве объясняют повышением затрат на управление миграцией. «Доходы от взимаемых сборов играют жизненно важную роль в способности Министерства внутренних дел руководить устойчивой системой иммиграции и гражданства», — говорится в сообщении ведомства.

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