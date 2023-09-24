Могут ли родительские комитеты собирать деньги на карту, а не наличкой? 2 24.09.2023, 17:41

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Ответ налоговой.

В начале учебного года в детских садах и школах создают родительские комитеты, которые потом собирают деньги на те или иные нужды. Office Life узнал в Министерстве по налогам и сборам (МНС), может ли инициативный родитель из комитета принимать такие сборы на свою банковскую карту (чтобы не мучиться с наличными) и не будет ли к нему потом вопросов у налоговой.

Не придется ли с суммы сборов заплатить налог?

Почти все доходы — а все, что приходит на вашу банковскую карту от неродственников, по умолчанию считается вашим доходом, — полученные белорусами в том числе внутри страны, являются объектом налогообложения, напомнили в МНС.

При определении налоговой базы учитываются все доходы, но вот потом налогом облагаются не все из них. Например, каждый белорус может получать денежные подарки, если их общая сумма не превышает 9338 рублей за год.

Сборы в родительский комитет, независимо от суммы, считаются доходами, полученными от другого лица для исполнения его поручения по осуществлению каких-либо расчетов или оплаты за товары или услуги, и по закону не облагаются подоходным налогом.

Подавать по этим доходам декларацию в налоговую не нужно.

То есть вопросов от налоговой не будет?

Вопросы по любым денежным поступлениям у налоговой могут появиться по различным основаниям.

В таком случае члену родительского комитета нужно просто подтвердить, что эти деньги перечислялись для исполнения поручений, связанных с нуждами класса или группы (возможно, налоговая запросит письменные пояснения), и предоставить чеки, подтверждающие, что вы использовали деньги именно на эти цели. Так что храните все документы.

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