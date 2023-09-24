Назван лучший iPhone по времени автономной работы 24.09.2023, 18:01

Блогер протестировал новую серию iPhone 15 и более старые модели.

Британский ютубер Mrwhosetheboss протестировал автономность современных айфонов. В испытании участвовали как новые модели (iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max), так и несколько старых (iPhone 14, 14 Pro Max и более древний iPhone 13 Pro Max).

В рамках теста все гаджеты использовали по стандартной в быту схеме: на них смотрели видео в соцсетях, играли и снимали контент. Ни один гаджет не подзаряжали — как только батарея разряжалась с 100% до 0, гаджет выбывал из «битвы». Результаты можете увидеть ниже.

Топ iPhone по времени автономной работы

iPhone 15 Plus — 13 часов 19 минут;

iPhone 15 Pro Max — 11 часов 41 минуту;

iPhone 13 Pro Max — 11 часов 19 минут;

iPhone 14 Pro Max — 10 часов 54 минуты;

iPhone 15 — 9 часов 57 минут;

iPhone 15 Pro — 9 часов 20 минут;

iPhone 14 — 9 часов 2 минуты.

Разочарованием дня стал iPhone 15 Pro. Хуже этого новейшего флагмана Apple показал себя лишь прошлогодний iPhone 14.

Ранее китайские источники раскрыли емкость батареи каждой модели iPhone 15. Apple, как обычно, утаила эти данные во время презентации 12 сентября.

iPhone 15 — 3349 мАч;

iPhone 15 Plus — 4383 мАч;

iPhone 15 Pro — 3274 мАч;

iPhone 15 Pro Max — 4422 мАч.