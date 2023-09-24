В Грузии за полтора часа произошли два землетрясения 24.09.2023, 18:33

1,732

Одно из них произошло рядом с Тбилиси.

Сразу два землетрясения, одно из которых – с эпицентром рядом со столицей Тбилиси, произошли в воскресенье утром в Грузии.

Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Первое землетрясение с магнитудой 4,6, эпицентром в 4 км от Тбилиси, в направлении деревни Лелубани (Мцхетский муниципалитет) и глубиной 27 км зафиксировано в 08:00 по местному времени.

Подземные толчки ощущались и в столице Грузии.

Другое землятресение произошло в 09:21 и имело магнитуду 3 с эпицентром в 120 км от Тбилиси в Кахетии, в 12 км от Лагодехи и глубиной 18 км.

С начала сентября в подземные толчки в Грузии фиксировали три раза: отголоски землетрясения в Азербайджане 3 сентября, 11 сентября – с эпицентром в районе Тианети (магнитуда – 3,1) и 23 сентября в Дманисском муниципалитете (магнитуда – 3,2).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».