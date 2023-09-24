«Бюджетная форма плюс-минус в два раза дороже, чем платная» 3 24.09.2023, 18:47

1,224

Сколько будут платить выпускники вузов, отказавшиеся от распределения.

Если студент откажется от распределения, то сумму, которую придется возместить государства, будут высчитывать индивидуально — в зависимости от того, в каком университете учился выпускник, на какой форме и по какой специальности. Об этом БелТА рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.

— В случае отказа от распределения бюджетная форма обучения у нас будет плюс-минус в два раза дороже, чем платная. Дело в том, что государство, республиканский бюджет за каждого студента платит больше, чем платит платник. Студенты на платной основе оплачивают только 75% стоимости обучения, остальное оплачивает государство, — рассказал он.

Начальник главного управления организационно-кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Колюпанова привела пример из своей сферы.

— И у нас была тенденция, особенно в 2020 году, когда за счет ковидных выплат семьи врачей гасили стоимость обучения — боялись за детей. Это было порядка 30 тысяч, — заявила она. — Но правительством было принято решение об увеличении суммы благодаря тому, что вернули выплаты за стипендию, за материально-техническую базу, за модернизацию университетов. И на сегодняшний день эта сумма составляет уже порядка 60 тысяч. Это минимум, который надо заплатить за медицинское образование. Если до 2020 года у нас могло быть по стране порядка 130 подобных случаев, то сегодня это 13. А ежегодно медобразование выпускает около двух тысяч человек.

Напомним, 21 сентября Александр Лукашенко обсудил вопрос распределения выпускников средних специальных и высших учебных заведений с министром образования Андреем Иванцом. Тогда политик заявил, что два года распределения для бюджетников — слишком маленький срок, и предложил увеличить его до пяти или семи лет. А также что студенты, платившие за учебу, тоже должны отработать.

Сам Иванец недавно заявил, что в Беларуси отсутствует платное образование, а то, что в нашей стране считается таковым, является формой соцподдержки молодежи и дотируется государством. Он называл другие цифры: по его словам, студенты, поступившие на платное, возмещают не более 70% затрат на свое обучение, а по ряду специальностей — медицинским, творческим — вообще только половину.

— То есть сегодня государство осуществляет прямую дотацию на уровне 30−50% для учащихся платной формы обучения, — сказал министр.

Ранее, 16 ноября 2022 года, председатель совета республики Наталья Кочанова заявила: «Министерству образования, вузам поставлена задача — распределять не только тех, кто учился на бюджетной основе, а распределять всех». Тогда в Минобразования сообщили, что на данный момент в Кодексе об образовании обязательное распределение для платников не предусмотрено, а на вопрос, планируется ли что-то подобное, ответили, что «пока поручений не было».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».