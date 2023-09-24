ВСУ показали уничтожение вражеской техники, которая «побеспокоила» пехоту 24.09.2023, 18:53

Видео.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается. Украинские воины продолжают уничтожать технику россиян, которая мешает ВСУ выполнять поставленные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

По объяснению Тарнавского, на видео показана российская техника, которая «беспокоила нашу пехоту».

«Оператор БПЛА ее заметил и скорректировал артиллерию. «Боги войны» выбили пехоту врага с посадки, а «вишенкой на торте» стал наш FPV-дрон», - рассказал командующий.

По его словам, уничтожили технику оккупантов военные 72-й ОМБр.

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