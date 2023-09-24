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Большая группа мигрантов пыталась штурмовать границу Беларуси и Польши

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  • 24.09.2023, 19:04
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Большая группа мигрантов пыталась штурмовать границу Беларуси и Польши

Видеофакт.

Министерство обороны Польши опубликовало в Х (бывший твиттер) видео, на котором видна группа мигрантов, сносящих ограждения на границе.

Как утверждается, ролик снят на участке польско-белорусской границы. Мигранты пытаются прорваться с белорусской стороны, с другой стороны за ними наблюдают вооруженные военные. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

В августе Польша стала размещать дополнительные войска на границе с Беларусью на фоне переброски туда наемников ЧВК «Вагнера» и наплыва нелегальных мигрантов, которых, по мнению европейских политиков, на приграничные территории свозят белорусские службы.

МВД Польши предупреждало, что в случае «провокации» или «критического инцидента» на границе Польша и страны Балтии полностью «отрежут» Беларусь от Европы.

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