Зеленский пообещал освободить Мариуполь и Мелитополь 24.09.2023, 19:50

В эту субботу и воскресенье отмечаются дни 17 украинских городов.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября напомнил, что в эту субботу и воскресенье отмечаются дни 17 украинских городов, в том числе оккупированных Мариуполя и Мелитополя. Он пообещал освободить эти города.

«Остер — один из древнейших украинских городов. Краматорск. Немиров. Берислав. Золотоноша. Николаевка. Городня. Гайворон. Вашковцы. Сосновка. Новомосковск. Подгородное. Гнивань. Бобринец. Батурин, чья история помнит и украинское величие, и трагедию уничтожения оккупантами. …И Мариуполь. Мелитополь», — перечислил Зеленский города, которые в эти выходные отмечают день города, в сообщении в своем Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что для украинцев имеет значение каждый человек и каждый город, а граница между Украиной и Россией — не только четкая граница на политической карте мира, но и граница в человеческих душах.

«Украинцы не уничтожают, а восстанавливают. Не захватывают, а освобождают. Не идут за чужим, а возвращают свое. Мариуполь будет жить в Украине. Мелитополь освободим», — заверил Зеленский.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне заявил, что Украина деоккупирует Бахмут и еще два города, однако не назвал, какие именно.

«Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу вам, какие города, извините. Итак, у нас есть план. Очень, очень детальный план», — сказал президент.

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