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Ученые выяснили, в чем секрет популярности мопсов и бульдогов

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  • 24.09.2023, 20:11
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Ученые выяснили, в чем секрет популярности мопсов и бульдогов

Дело не только во внешности.

Группа исследователей выяснила, почему люди так любят брахицефалов. Спойлер: оказалось, дело не только во внешности.

Мопсы, английские и французские бульдоги с их приплюснутыми носами и складками на мордах стали любимцами среди ценителей собак во многих странах мира. И это несмотря на то, что именно их фирменные черты являются причиной проблем со здоровьем.

Исследователи считают, что они раскрыли секрет популярности мопсов и бульдогов. Команда из Университета Этвеша Лоранда утверждает, что все дело в том, что эти собаки похожи на детей.

Ученые объяснили, что круглые мордочки мопсов и бульдогов, а также их большие умилительные глаза навевают нам мысли о детях. Также они, по словам исследователей, не слишком самостоятельны, что вызывает у людей желание заботиться.

К этому выводу они пришли после необычного эксперимента. В нем собакам с плоскими и обычными мордами давали задание открыть коробку с куском колбасы. Собаки с удлиненной мордой успешно справились с этой задачей, а вот брахицефалы в 4,5 раза чаще обращались за помощью к человеку.

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