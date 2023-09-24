NASA впервые доставило на Землю образцы астероида 24.09.2023, 20:25

Миссия длилась семь лет.

Первые в истории NASA образцы астероида из дальнего космоса были возвращены на Землю, зонд OSIRIS-REx приземлился на территории штата Юта, сообщает Space.com.

Команды NASA и ВВС США 24 сентября на испытательном полигоне армии США Дагвей в засушливой пустыне штата Юта успешно изъяли космическую капсулу с образцами астероида Бенну, взятые космическим кораблем OSIRIS-REx в 2020 году. Это впервые, когда космический аппарат сумел взять образцы астероида и доставить их на Землю.

Путь к астероиду занял 6,2 миллиарда километров. При возвращении зонд OSIRIS-REx выпустил капсулу для возвращения образцов, находясь примерно на высоте 101 000 км над Землей. Капсула содержит около 250 граммов камней и другого материала из астероида Бенну. Порода должна помочь ответить на некоторые из наиболее острых вопросов ученых о происхождении жизни на Земле и первые дни солнечной системы.

«Тачдаун для науки!» – сказал Джим Гарвин, главный научный сотрудник Центра космических полетов NASA Goddard с места посадки во время прямого эфира.

На земле капсула и территория вокруг нее были исследованы, чтобы убедиться, что членам команды OSIRIS-REx и персонала будет безопасно приблизиться и осмотреть капсулу. Предварительное обследование эвакуационными группами показало, что капсула не получила никаких повреждений при посадке. Далее капсулу вертолетом доставили в специальное пространство, где ее откроют не ранее 26 сентября. Затем емкость с породой подготовят к транспортировке и доставят в Космический центр Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Там ее исследуют во новосозданном подразделении агентства по исследованию астроматериалов и исследовательской науки (ARES).

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