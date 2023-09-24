Британия подготовит еще 30 тысяч украинских военных
- 24.09.2023, 20:50
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Шаппс.
Великобритания планирует подготовить еще 30 тысяч украинских военных до конца года. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шаппс в интервью Sky News.
«Наша цель – подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих. Поэтому я не думаю, что британская решимость пошатнется. И мы будем стоять бок о бок с украинцами», – заявил Шаппс.
Глава Минобороны Британии добавил, что его страна также усилит поддержку Украины.
«Я только что объявил о десятках тысяч дополнительных боеприпасов, общее количество которых уже составляет около 300 тысяч, и мы предоставим огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца этого года», – добавил Шаппс.
My message to Ukraine’s Defence Minister and the more than 50 other nations of the Ukraine Defence Contact Group was clear this week...— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 24, 2023
Britain has stood 'shoulder to shoulder' with Ukraine and we will continue to do so 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/tDZ6XDIxg1