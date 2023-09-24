Британия подготовит еще 30 тысяч украинских военных 24.09.2023, 20:50

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Шаппс.

Великобритания планирует подготовить еще 30 тысяч украинских военных до конца года. Об этом заявил британский министр обороны Грант Шаппс в интервью Sky News.

«Наша цель – подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих. Поэтому я не думаю, что британская решимость пошатнется. И мы будем стоять бок о бок с украинцами», – заявил Шаппс.

Глава Минобороны Британии добавил, что его страна также усилит поддержку Украины.

«Я только что объявил о десятках тысяч дополнительных боеприпасов, общее количество которых уже составляет около 300 тысяч, и мы предоставим огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца этого года», – добавил Шаппс.

My message to Ukraine’s Defence Minister and the more than 50 other nations of the Ukraine Defence Contact Group was clear this week...



Britain has stood 'shoulder to shoulder' with Ukraine and we will continue to do so 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/tDZ6XDIxg1 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 24, 2023

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